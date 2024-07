Spettacolo divino a pochi km da Roma: ‘Un’oasi di pace e serenità’ | Chi lo visita ritrova sé stesso

Questo spettacolo della natura lascia letteralmente senza fiato, e il bello è che si trova a pochi passi da Roma.

Se cerchi un posto che unisca la bellezza del verde alla frescura, un luogo incontaminato che non abbia nulla da invidiare alle gettonate mete esotiche, ma che sappia anche trasformarsi in una location di puro relax, allora dovresti andare qui.

Ecco l’incanto di pace e serenità che non puoi perderti se vivi nella capitale, o se hai intenzione di visitare la splendida città eterna durante la bella stagione. Vorrai tornarci ogni weekend.

In queste giornate torride e afose non c’è niente di meglio di una passeggiata all’aria aperta e questa è la meta perfetta, da raggiungere partendo in auto da Roma.

Roma, l’oasi di pace e serenità a pochi km dalla città eterna

Chi ammira il panorama di questo luogo incantato ne rimane completamente estasiato, e non potrebbe essere altrimenti perché qui si può godere dei benefici che solo un posto così sa offrire. Si tratta di un area magica della regione, capace di donare bellezza agli occhi e infondere pace allo spirito.

L’unicità della regione della Tuscia regala uno spettacolo fatto di gole formate tra la roccia calcarea e corsi d’acqua, alberi e fauna locale. Qui il silenzio lascia spazio allo scrociare delle cascate e incanta tutti coloro che fanno visita a questo posto speciale. Scopriamo dove si trova l’oasi di pace e serenità a pochi chilometri da Roma e quanto dista in auto dalla città eterna.

Le cascate più belle raggiungibili dalla capitale

Le acque che scorrono verso il fiume Tevere qui fanno un salto di decine e di decine di metri d’altezza, dando vita a un’oasi di pace e serenità. Il posto di cui parliamo sono le Cascate dell’Infernaccio, che devono il loro nome alle missioni gassose sprigionate dal terreno. Qui la terra è rossa e l’acqua che scroscia dalle gole profonde dà vita a una cascata di 20 metri che è diventata il tempio degli escursionisti e degli amanti della contemplazione.

Le Cascate dell’Infernaccio sono le più selvagge del territorio e si trovano in provincia dia Viterbo, in una zona incontaminata che dista da Roma circa 40 km. è le gole sono raggiungibili dalla nota Strada Teverina. Dunque in appena un’ora d’auto, partendo dalla capitale d’Italia e risalendo lungo lo stivale, nella direzione di Fiano Romano, si può godere di questo autentico spettacolo della natura, circondati dal verde e dall’aria pulita.