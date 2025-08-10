Spiagge del Lazio: quanto costa davvero l’estate sul litorale romano

Nel cuore dell’estate, le spiagge del Lazio si rivelano un caleidoscopio di costi che riflettono aspirazioni diverse e realtà economiche contrapposte. Dai lidi popolari alle offerte “mai così basse”, ecco un ritratto attuale e realistico.

Ostia e dintorni: tra offerte quotidiane e abbonamenti stagionali

A Ostia, il costo giornaliero per un ombrellone e due lettini si aggira intorno ai 40 €. Talvolta è possibile trovare offerte promozionali a 25 €, ma occorre aggiungere almeno 3 € per i servizi e circa 4‑5 € per il parcheggio.. Lo stabilimento V‑Lounge mantiene sostanzialmente invariati i prezzi rispetto all'anno scorso: 20 € infrasettimanali, 30 € nei festivi per l'ombrellone; 80 € (100 € nel weekend) per lettini matrimoniali bordo piscina; fino a 50–80 € per un gazebo, in alcuni casi raggiungendo cifre da resort.

Litorale Nord di Roma: pass sul risparmio

Lungo il litorale nord — Focene, Maccarese, Passoscuro, Ladispoli, Santa Severa — è possibile trovare offerte più abbordabili: un ombrellone con due lettini parte da 28 € (Passoscuro, seconda fila), oppure 26 € + 8 € per lettino (Ladispoli), o 32 € + 8 € (Santa Severa, Santa Marinella). Fiore all'occhiello, Tor san Lorenzo offre un pacchetto "due lettini + ombrellone" anche a 24 €, giudicato "prezzo molto buono" da alcuni clienti.

Sud del litorale: convenienza tangibile a Torvajanica, Anzio, Terracina

Spostandosi verso sud, i prezzi scendono ulteriormente: a Torvajanica è possibile trovare l'ombrellone anche a 26–30 €, a Anzio e Lavinio si oscilla attorno ai 25 €, con lettini a circa 7 € ciascuno. A Terracina si registrano i prezzi più contenuti, con pacchetti per l'ombrellone e due lettini a partire da 20 €. Nonostante Anzio sia tra le località incluse nell'inchiesta nazionale di Altroconsumo (prezzo medio settimanale di 176 €, prima fila 182 €), i costi giornalieri dimostrano una più accessibile realtà per chi cerca alternative al weekend.

Luci e ombre: crisi dei consumi e costi “da sogno”

In località come Santa Marinella, il costo nel fine settimana può arrivare a 60 € al giorno per l'ombrellone e due lettini — una tariffa che crea dibattito tra residenti e turisti. A Sabaudia, uno stabilimento storico propone un ombrellone per una settimana a 468,99 €, ma c'è anche chi alza l'asticella: gazebo "privé" a 2.119,99 € e ombrellone VIP con tre lettini maxi a 2.269,99 € per sette giorni.

