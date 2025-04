Spiagge vietate nel Lazio 2025: la mappa aggiornata dell’inquinamento lungo la costa

Il paradosso della bellezza: un mare “eccellente”, ma non ovunque accessibile

C’è qualcosa di profondamente contraddittorio nel contemplare il mare del Lazio: onde che accarezzano la sabbia dorata, scorci che ispirano pittori e poeti, e un sistema di monitoraggio ambientale tra i più scrupolosi d’Italia. Eppure, proprio in questo contesto apparentemente idilliaco, la Regione Lazio ha pubblicato la delibera annuale che stabilisce i limiti della balneabilità per l’estate 2025. Un documento che, tra le righe dei dati forniti da ARPA Lazio, racconta una realtà più sfumata: quella delle spiagge off-limits, dove tuffarsi non è solo sconsigliato, ma vietato per legge.

Le acque eccellenti (e le eccezioni che preoccupano)

Va detto: la maggior parte delle acque del litorale laziale è stata classificata come “eccellente”. Un risultato che premia gli sforzi di depurazione, gli investimenti infrastrutturali e le politiche ambientali più attente degli ultimi anni. Tuttavia, persistono alcune zone critiche che, anno dopo anno, continuano a comparire nella lista nera. Si tratta, perlopiù, di aree vicine a porti, foci di fiumi e canali di scolo, dove l’equilibrio naturale è costantemente minacciato da attività industriali, scarichi urbani e, in alcuni casi, da una gestione poco lungimirante del territorio.

Le zone off-limits in provincia di Roma

Il tratto di costa più popoloso del Lazio è anche quello dove l’impatto antropico è maggiore. A Civitavecchia, la porzione di mare compresa tra Torre Valdaliga e il porto commerciale resta interdetta: qui, la combinazione di attività portuali e scarichi fluviali ha compromesso in modo strutturale la qualità dell’acqua. Problemi simili a Santa Marinella, dove le foci dei fossi – piccoli corsi d’acqua spesso trascurati – sono tra le principali fonti d’inquinamento. Lo stesso copione si ripete a Cerveteri, Ladispoli e Fiumicino: località con forte richiamo turistico, ma segnate da criticità ambientali ricorrenti.

Emblematico il caso di Roma: la zona della foce del Tevere, sia sulla sponda destra che su quella sinistra, continua a essere esclusa dalla balneazione. Il fiume, simbolo della Capitale, trascina a valle un carico di sostanze inquinanti che si disperdono in mare, influenzando l’intero equilibrio marino-costiero. A sud, da Pomezia fino ad Anzio e Nettuno, lo schema si ripete. I nomi dei fossi – Rio Torto, Fosso del Diavolo, Fosso Moletta – evocano più scenari mitologici che balneari, ma dietro quei nomi si nascondono problemi reali: scarichi fognari, microplastiche, batteri fecali.

Le criticità nella provincia di Latina

Anche la costa pontina non è immune. A Terracina e San Felice Circeo, la concentrazione delle aree vietate è elevata attorno a foci fluviali e porti. Le correnti costiere, che dovrebbero contribuire al ricambio idrico, spesso non bastano a diluire le sostanze inquinanti che si accumulano nei pressi degli sbocchi. Sabaudia e Sperlonga, nonostante la fama di “perle del Tirreno”, si confrontano ogni anno con lo stesso dilemma: come coniugare turismo balneare e salvaguardia ambientale?

Un discorso a parte merita la zona di Minturno, al confine con la Campania. Qui, la foce del Garigliano è un punto critico da decenni, al centro di studi, polemiche e progetti di bonifica mai del tutto completati. E poi ci sono le isole: Ponza e Ventotene, paradisi naturalistici che però pagano lo scotto di piccoli porti sovraccarichi e di una depurazione a volte insufficiente per far fronte all’afflusso turistico estivo.

Viterbo e i laghi: un patrimonio da difendere

Spostandosi nell’entroterra, la situazione non cambia. A Montalto di Castro e Tarquinia, le foci dei fiumi Fiora e Marta continuano a rappresentare un punto debole della balneabilità. Anche i laghi, tradizionalmente considerati più “sicuri”, mostrano segni di sofferenza: sul lago di Bolsena, ad esempio, i porti di Capodimonte, Marta e Bolsena sono esclusi dalla balneazione. Le ragioni? Accumuli di nutrienti, scarichi non trattati a dovere, una pressione antropica crescente, soprattutto nei weekend estivi.

Una fotografia utile (ma incompleta) del nostro rapporto con l’acqua

Questa mappa delle acque non balneabili non è soltanto una lista tecnica: è una lente attraverso cui osservare il rapporto – spesso contraddittorio – tra sviluppo umano e tutela ambientale. Se da un lato il Lazio può vantare ampie zone di mare pulito, dall’altro non può ignorare i segnali di sofferenza che arrivano proprio dalle sue interfacce più fragili: le foci, i porti, i fossi. Sono lì che si concentra il peso delle nostre scelte quotidiane – dalla gestione dei rifiuti all’urbanizzazione selvaggia – ed è lì che si misura la reale efficacia delle politiche ambientali.

Il mare non dimentica. E ci ricorda, ogni estate, che non basta amarlo: bisogna prendersene cura.

