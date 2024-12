Sport invernali, al via un 2025 ricco di appuntamenti nel Lazio: il palinsesto

Il 16 e 17 settembre appuntamento da non perdere, la tappa della Coppa del Mondo di Skiroll che avrà come straordinario scenario le vestigia dell’antica Roma tra i Fori Imperiali e Caracalla

Presentato oggi al Foro Italico di Roma dal Presidente Andrea Ruggeri, insieme ad Alessandro Cochi, delegato per lo sport della Regione Lazio, in rappresentanza dell’Assessore Elena Palazzo, il ricchissimo calendario 2025 di eventi degli sport invernali del Comitato Regionale Lazio-Sardegna.

Una vera e proprio full-immersion, che neve permettendo, scatterà ai primi di gennaio e si concluderà nella prima decade di aprile. Sci alpino, fondo e snowboard il mix di una stagione che si annuncia frenetica e impegnativa. Il clou i Campionati Italiani “Children” di sci alpino in programma dal 17 al 22 marzo sulle nevi di Ovindoli e Campo Felice.

Una manifestazione prestigiosa che il CLS organizzerà in collaborazione con il Comitato Abruzzese (CAB) e alla quale lo sci laziale si presenta da protagonista avendo conquistato nelle ultime due stagioni i titoli italiani di combinata con Edoardo Lallini nel 2023 (S.C. Livata) e Andrea Piccone quest’anno (MM Crew). Alla rassegna tricolore parteciperanno i migliori talenti delle categorie Ragazzi e Allievi (M/F) (nati negli anni 2009/2010 e 2011/2012) provenienti da ogni regione italiana. SuperG, ski cross, gigante e slalom le discipline in programma.

Palinsesto Sci alpino

Ma al di là dell’appuntamento tricolore “Children”, il palinsesto del calendario di sci alpino si presenta quanto mai ricco e variegato: Trofeo Appenninico FIS (Folgaria: 20-23 gennaio), 15° Orsello Cup (Campo Felice: 8 e 9 febbraio), Selezione Regionale Pinocchio sugli Sci (Campo Felice: 23 febbraio), Campionati Regionali (Ovindoli: 1-3 marzo), le manifestazioni di rilievo.

Numerose anche le gare riservate alla coloratissima galassia Master che continua a raccogliere consensi e riconoscimenti anche a livello nazionale che comporranno gran parte del calendario gare del 2° Trofeo Master Appenninico.

Skiroll nella Capitale

Il 16 e 17 settembre altro appuntamento da circoletto rosso, la tappa della Coppa del Mondo di Skiroll che avrà come straordinario scenario le vestigia dell’antica Roma tra i Fori Imperiali e Caracalla. Un’occasione unica per far conoscere ai cittadini della Capitale una specialità spettacolare che raramente si prende il proscenio dei centri storici.

Tommaso Tozzi di Subiaco

Dopo una estate ricca di soddisfazioni grazie ai clamorosi successi arrivati dallo skiroll (argento ai mondiali junior e titolo italiano aspiranti per Tommaso Tozzi e vittoria Coppa Italia NextPro a Squadre per il Wintersport Subiaco), il fondo avrà come teatro la pista tricolore di Campo dell’Osso a Livata, terra di grande tradizione dello sci nordico laziale che ha dato i natali ad un campione del calibro di Valerio Checchi (due vittorie e cinque argenti in Coppa del Mondo). Il trofeo Città di Subiaco (gara nazionale riservata a giovani e senior) e i Campionati Regionali (tutte le categorie) si correranno il 9 febbraio e il 16 marzo organizzate dal Winter Sport Subiaco.

“Nella speranza che la neve quest’anno sia nostra amica, e i presupposti ci sono tutti, per il CLS Lazio e Sardegna sarà una grande stagione, ricca di eventi in tutta la Regione e in quelle limitrofe, che culminerà con i Campionati Italiani. Il Comitato sta lavorando attivamente, grazie all’impegno degli sci club e dei nostri tecnici, per la valorizzazione di talenti che stanno sbocciando nella nostra regione sia nello sci alpino che nel fondo.

Mi sento di dover ringraziare tutto il nostro movimento per come si sta lavorando nonostante le difficili condizioni, climatiche ed economiche, nelle quali siamo costretti a operare. Ottenere risultati a livello nazionale da queste latitudini è oggettivamente complicato ma ci stiamo facendo valere riuscendo a competere con gli atleti del nord. Questo ci sprona a fare sempre meglio e a puntare in alto. Buona neve a tutti “.