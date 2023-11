Sport, May: “E’ educazione, diversità e inclusione”

(Adnkronos) – "Lo sport fa parte della vita, insegna a perdere, vincere, fare sacrifici, ti insegna a vivere. Lo sport è educazione, diversità e inclusione. Bisogna superare gli ostacoli per le donne che vogliono praticare lo sport. La donna sportiva, a differenza dell'uomo, vive anche lo stress dei social media e dell'apparire". Lo dice Fiona May, ex lunghista, Board of trustees children’s Foundation della Uefa, intervenuta alla presentazione dell'iniziativa “100esperte per lo sport”, avvenuta a Roma presso il Salone d’Onore del Coni. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

