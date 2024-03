Sporting-Atalanta 1-1, gol di Paulinho e Scamacca in andata ottavi Europa League

(Adnkronos) – L'Atalanta pareggia 1-1 sul campo dello Sporting Lisbona oggi nel match d'andata degli ottavi di finale di Europa League. Portoghesi in vantaggio con Paulinho al 17', pareggio bergamasco al 39' con Scamacca. Il passaggio del turno si decide nel match di ritorno in programma giovedì 14 marzo. Lo Sporting preme sin dalle prime battute e all'8' spaventa la difesa nerazzurra con Edwards. L'Atalanta si fa cogliere impreparata al 17'. Imbucata per Paulinho che si inserisce e non sbaglia: 1-0. La formazione di Gasperini ha il merito di incassare il colpo e ripartire subito. Al 24' Holm sfrutta un rimpallo, diagonale e palo. Passa una manciata di secondi e da fuori prova Scamacca: altro palo e sono 2. Al 27' è il turno di Ederson, il gol sembra fatto ma Israel si salva. Il portiere concede il bis al 31' disinnescando la conclusione di De Roon. L'1-1, sacrosanto, arriva al 39': i nerazzurri recuperano palla sull'errore della difesa portoghese, Miranchuk accende Scamacca che ringrazia e segna. I bergamaschi continuano a produrre occasioni anche nella ripres. Al 60' arriva il terzo palo, stavolta con Lookman: tunnel, dribbling, botta secca e legno. Lo Sporting batte un colpo al 62', Coates trova il tempo per il colpo di testa: il palo stavolta salva l'Atalanta. La fatica si fa sentire ma i nerazzurri non rinunciano a spingere. Al 75' Kolasinac manca il bersaglio di testa, poi è l'asse De Ketelaere-Scamacca a cercare il jolly: missione fallita, finisce 1-1. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata