“Sta scrivendo…”: ecco come nascondere questa scritta su WhatsApp | I tuoi contatti non vedranno più nulla

Liberati dell’incubo del “Sta scrivendo…” su WhatsApp e decidi tu quando far sapere che stai rispondendo e quando no.

Non diventare schiavo di WhatsApp, scegli di formulare i messaggi di risposta secondo i tuoi tempi e di modificarli tutte le volte che vuoi prima di premere invio, senza che il mittente lo sappia.

Finalmente da adesso in poi nessuno potrà più chiederti spiegazioni sulla tua attività di WhatsApp.

Proteggi la tua privacy e stabilisci tu se far sapere o meno ai tuoi contatti che stai digitando una risposta ai loro messaggi.

Così facendo ritroverai la libertà di scrivere ed eliminare i messaggi finché non sarai pronto a rispondere, senza far sapere agli altri che sei online.

WhatsApp, come evitare che i tuoi contatti sappiano che stai per mandargli un messaggio

Quando utilizzi WhatsApp hai l’incubo che mentre leggi le chat i tuoi contatti possano accorgersene? Temi che possano notare che stai rispondendo? Questa sensazione è molto comune. Spesso infatti, capita di ricevere un messaggio mentre si è distratti o si è occupati a fare altro e di visualizzarlo senza in realtà leggerlo davvero. In questo caso succede di tornare nella finestra di conversazione per rileggerlo, magari più di una volta. In questo caso però, a meno che non si cominci a digitare una risposta, i contatti, ivi compreso chi ha inviato quel messaggio specifico, sapranno solo che simo online. Quindi puoi stare tranquillo. Se vuoi evitare di far sapere che sei online puoi disattivare le conferme di lettura. Così nessuno saprà che hai letto i messaggi. Di conseguenza nemmeno tu vedrai più il visualizzato, contrassegnato dalle canoniche due spunte blu. Fin qui tutto ok, ma può anche capitare di aprire una chat e di cominciare a formulare un messaggio senza poi inviarlo, perché magari si cambia idea sul contenuto della risposta o si desidera riformularla. In tutti i casi, la persona a cui si sta rispondendo si accorge che il destinatario dei suoi messaggi WhatsApp sta scrivendo.

Questo accade perché, di default, l’applicazione di messagistica istantanea segnala l’azione di scrittura. Per questo l’utente a cui si sta per scrivere, vede il messaggio “Sta scrivendo”. Questo messaggio appare sia nella finestra principale di WhastApp, ovvero nella lista delle diverse conversazioni, sia in alto, nella chat singola che abbiamo con quel contatto specifico. Ma allora come si può ovviare al problema e scriver liberamente senza che appaia l’avviso “Sta scrivendo”? Per fortuna esiste un trucchetto facile e veloce per risolvere il problema in via definitiva.

Eliminare l’avviso “Sta scrivendo…” e non far sapere che stai rispondendo a una chat

Stai finalmente per saper come fare per eliminare l’avviso “Sta scrivendo…” e non palesare che stai rispondendo a una chat. Per non far sapere che stai digitando la risposta, puoi sfruttare WhatsApp in modalità anteprima. Se hai un iPhone, apri la notifica facendo touch su Mostra e poi scrivi la riposta e inviala.

Se invece hai un cellulare Android, clicca dall’anteprima del messaggio su Rispondi e invia la tua risposta. In entrambi i casi gli utenti riceveranno direttamente la risposta ma senza prima visualizzare lo stato “Sta scrivendo…” e non sapranno se sei online o no.