Stadio della Roma a Pietralata, presentazione in Campidoglio entro novembre

Sarà l’ultima settimana di novembre quella cerchiata in rosso sui calendari del Campidoglio e di Trigoria. La Roma è pronta a compiere un passo storico: la presentazione ufficiale del progetto definitivo dello stadio di Pietralata. Un evento atteso da anni, simbolo di una città che sogna di rinnovarsi e di una società che, dopo decenni di tentativi falliti, è decisa a darsi finalmente una casa di proprietà.

La data precisa non è stata ancora comunicata, ma l’attesa cresce di giorno in giorno. Non è esclusa — anzi, c’è chi la dà probabile — la presenza a Roma del presidente Dan Friedkin, pronto a suggellare con la sua partecipazione un percorso che ha visto la proprietà americana impegnata in un lungo lavoro di mediazione e di pianificazione con le istituzioni cittadine. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Stadio della Roma a Pietralata: un progetto che cambia volto alla Capitale

Il nuovo impianto sorgerà nel quartiere di Pietralata, in un’area strategica, vicina alla stazione Tiburtina e ben collegata con la rete metropolitana. Un luogo che oggi attende di essere riqualificato e che, con il progetto della Roma, potrebbe trasformarsi in uno dei poli sportivi e sociali più moderni d’Europa.

Il progetto, come confermato dal sindaco Roberto Gualtieri, prevede una capienza massima di 62 mila spettatori, di cui circa 5.500 posti vip tra sky box e suite. Attorno allo stadio nascerà un parco di 11 ettari, una vera e propria area verde aperta a cittadini e famiglie, che il primo cittadino ha definito “un polmone di gioia” per l’intero quadrante est della città.

Ma la portata dell’intervento va ben oltre lo sport: la Roma ha rispettato tutte le prescrizioni del Comune, presentando un piano che include opere pubbliche fondamentali per la mobilità e la sostenibilità del progetto. Proprio queste prescrizioni hanno portato il costo complessivo a 1,1 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto alla prima stima di 528 milioni.

Il Campidoglio analizzerà il progetto a gennaio: poi la parola passerà alla Regione

Una volta presentato il progetto definitivo, il dossier verrà esaminato dal Campidoglio, presumibilmente all’inizio del 2026, in una fase tecnica che durerà alcune settimane. In seguito, come previsto dall’iter urbanistico, il fascicolo passerà alla Regione Lazio per la Conferenza dei servizi decisoria, che potrà protrarsi fino a 180 giorni.

Se tutto procederà senza intoppi — e le parti coinvolte sperano in una linea diretta tra Comune e Regione —, la Roma punta a posare la prima pietra nei primi mesi del 2027, con l’obiettivo di inaugurare l’impianto per la stagione 2029-2030.

Un cronoprogramma ambizioso ma realistico, che restituirebbe alla Capitale un’infrastruttura moderna e multifunzionale, capace di ospitare non solo partite di calcio ma anche eventi, concerti e manifestazioni culturali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma e l’obiettivo Euro 2032: Pietralata nella corsa per entrare tra gli stadi ospitanti

Nel disegno strategico della Roma e del Comune c’è anche una scadenza internazionale: Euro 2032, il campionato europeo di calcio che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia. Entro ottobre 2026, la FIGC dovrà comunicare alla UEFA i cinque stadi italiani scelti per ospitare il torneo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

E Pietralata — secondo quanto anticipato dal sindaco Gualtieri — potrebbe essere uno di questi, purché il progetto sia “cantierabile” entro marzo 2027. Ecco perché ogni settimana che passa è preziosa. Rispettare il calendario significherebbe consegnare alla città non solo lo stadio della Roma, ma anche una vetrina internazionale in grado di portare lavoro, turismo e visibilità all’intero territorio laziale.

Le reazioni in città: entusiasmo, prudenza e la memoria di Tor di Valle

Tra i tifosi giallorossi l’entusiasmo è palpabile, ma anche prudente. Il fantasma di Tor di Valle, il progetto mai realizzato della precedente gestione, è ancora vivo. Stavolta, però, la sensazione è diversa: la Roma dei Friedkin si è mossa in silenzio, ha rispettato i tempi amministrativi e ha scelto la via della concretezza.

Dal Campidoglio arrivano segnali di collaborazione. “Sarà uno degli stadi più belli del mondo”, ha dichiarato Gualtieri nei giorni scorsi, sottolineando come il progetto risponda ai criteri di sostenibilità e accessibilità fissati dal Comune. Anche dal quartiere di Pietralata emergono opinioni positive, pur con qualche riserva legata al traffico e alla gestione della mobilità.

Le associazioni locali chiedono che le opere pubbliche promesse — dai nuovi parcheggi al miglioramento della viabilità Tiburtina — vengano realizzate in parallelo ai lavori dello stadio. Un impegno che la Roma, almeno sulla carta, ha già messo nero su bianco nel piano presentato.

Un’occasione per Roma e per la regione Lazio

Al di là dei colori sportivi, il nuovo stadio della Roma rappresenta un’opportunità per tutto il territorio laziale. Oltre alle centinaia di posti di lavoro diretti e indiretti che si creeranno nei prossimi anni, il progetto mira a valorizzare una zona della città finora marginale, portando investimenti e riqualificazione urbana.

Per la Capitale, significherebbe anche riallinearsi alle grandi metropoli europee — da Madrid a Londra, da Monaco a Milano — che da tempo hanno scelto di dotarsi di impianti moderni, sostenibili e polifunzionali.

Pietralata, sogno e realtà

Il conto alla rovescia è cominciato. Nelle prossime settimane il Campidoglio accoglierà la Roma per la presentazione ufficiale del progetto. Dopo anni di promesse mancate, il sogno di uno stadio di proprietà giallorosso sembra finalmente prendere forma, a beneficio non solo del club ma dell’intera città.

Se tutto andrà come previsto, nel 2030 i tifosi potrebbero entrare nella loro nuova casa, nel cuore di Pietralata. E per Roma — sportiva, politica e sociale — sarebbe l’inizio di un nuovo capitolo, atteso da troppo tempo.