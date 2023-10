Standig ovation per Gaudino, l’imitazione di Al Bano a ‘Tale e quale show’ è incredibile – Video

(Adnkronos) – Standing ovation ieri 13 ottobre 2023 a 'Tale e quale Show' per Luca Gaudiano che ha incantato giudici e pubblico con una incredibile imitazione di Al Bano nel suo intramontabile successo 'Nel sole'. La performance gli è valsa la vittoria della quarta puntata della trasmissione (ex aequo con Jasmine Rotolo nei panni di Macy Gray) e il primo posto nelle singole classifiche prodotte dai giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e 'Antonino Cannavacciuolo' (imitato da Claudio Lauretta) e la terza piazza nella classifica di Cristiano Malgioglio. Boom di ascolti per il quarto appuntamento del programma guidato da Carlo Conti che ieri ha registrato il 3,5 milioni di spettatori con il 22,5% di share vincendo la serata. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata