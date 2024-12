Star Wars si sposta nel Lazio | In questo posto vivi la stessa MAGIA del film: i tuoi figli ci vorranno tornare ogni settimana

Vivi l’esperienza del grande schermo senza uscire da Roma: nella capitale ora c’è uno spazio mai visto prima.

Star Wars nel Lazio e tanti altri film cult

Nella zona più in della regione Lazio e più precisamente nella capitale c’è un posto completamente nuovo. Si tratta di un locale dal concept innovativo, che prende spunto da un’idea mai vista prima. Il posto in questione è un luogo particolare, che organizza tantissimi eventi coinvolgenti e divertenti. L’aspetto più stupefacente dell’idea di cui vi stiamo parlando è la possibilità di rivivere le emozioni provate di fronte alla proiezione delle proprie pellicole preferite, delle serie tv e degli anime.

Lo spazio in questione ospita i personaggi dei cult. Le opere cinematografiche qui prendono vita e si trasformano in piatti, bevande, dolci e non solo, per un’esperienza multisensoriale. Scopri subito dove si trova il locale in questione, come arrivarci e perché romani e non sono letteralmente impazziti per questo nuovo posto originale.

Il luogo speciale in cui vivere le emozioni del grande schermo

Il Movie Restaurant di cui abbiamo parlato si trova in via Jaspers n 54 a Roma ed è proprio un museo ristorante interamente dedicato a cinema, anime e serie TV. Nel sito web ufficiale di Movie Restaurant si può scoprire l’ampia offerta di eventi e sfogliare anche il menù, ricco di portate che ricordano film celebri e non solo.

Dagli antipasti ai primi, dai secondi ai dolci fino alle birre alla spina artigianali, ai vini bianchi e rossi, ai caffè ai prosecchi tutto è ispirato al mondo del grande schermo. Si va dalla tagliata di t-Rex agli arrosticini di Metal lupo e persino i cine dessert sanno di grande schermo. Nel menu dei dolci infatti si trova il thoramisù, la panna morta al cioccolato e l’Heisenberg cheesecake. Insomma è davvero un posto magico e, così come si evince dal sito web stesso non è solo un locale come gli altri ma è uno spazio nato dall’idea dell’incontro tra cibo e intrattenimento per un coinvolgimento a 360 gradi, che mette in gioco tutti i sensi.