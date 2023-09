Stasera c’è Cattelan, chi sono gli ospiti di oggi: da Paolo Crepet a Giorgia Fumo

(Adnkronos) – 'Stasera c'è Cattelan' torna oggi in seconda serata su Rai 2 dopo la partenza col botto di ieri, raggiungendo l'8,3% di share con 555.000 spettatori. Tra i momenti salienti di ieri, 'le 10 domande che avrei voluto fare a Belen che stasera non è qui con noi', Annalisa e il matrimonio e Tedua. Ecco chi saranno gli ospiti della seconda puntata. Tra gli ospiti della seconda puntata della nuova stagione: Max Giusti, attualmente è impegnato in una nuova sfida su Rai2 al comando di 'Fake Show – Diffidate delle imitazioni'; Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, scrittore; Giorgia Fumo, ingegnere diventata comica, da quattro anni volto fisso di Comedy Central e semifinalista ai Funny Women Awards (UK). E ancora: Tommaso Cassissa, attore e content creator, e Alberto Rimedio, talent alla Domenica Sportiva e dal 2014 voce della nazionale di calcio per la Rai, che saranno i protagonisti di una nuova rubrica dedicata al calcio. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata