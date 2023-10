Stasera c’è Cattelan, domani ospite Maria Chiara Giannetta

(Adnkronos) – Dopo il debutto della settimana scorsa, Alessandro Cattelan torna con il doppio appuntamento di 'Stasera c’è Cattelan', in seconda serata su Rai2. Tra gli ospiti di domani 3 ottobre attesi Maria Chiara Giannetta, attrice protagonista della serie 'Blanca', che riparte il 6 ottobre su Rai 1 e che il pubblico rivedrà al cinema da dicembre con un film di Natale insieme a Ficarra e Picone e Angelina Mango. I primi ospiti del 4 ottobre saranno invece, Gianluca Fru dei The Jackal, Matteo Garrone, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, che ha ottenuto il Leone d'Oro all'80esima Mostra del Cinema di Venezia per 'Io Capitano', film che rappresenterà l'Italia agli Oscar, Claudia Gerini attrice internazionale, ballerina e cantante con una carriera più che ventennale alle spalle (attualmente in 'Vita da Carlo' su Paramount Plus, in libreria con il suo libro 'Se chiudi gli occhi' e presto al cinema con due nuovi progetti, una commedia e un noir) e Luca Ravenna, stand-up comedian dei record, attualmente in tour nei teatri di tutta Italia con il nuovo show 'Red Sox'. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

