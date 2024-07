“State attenti, non è potabile”: acqua, l’allarme fa tremare gli italiani | Comunicazione urgente

Attenzione all'acqua, non è potabile: allarme per tutti gli italiani (ilquotidianodellazio.it / pexels)

Attento all’acqua che esce dal lavandino di casa: la notizia è delle più spaventose

Sono molti gli italiani che quotidianamente bevono l’acqua che esce dal lavandino di casa. In Italia, infatti, le acque sono sicure e, a meno di comunicati ufficiali o di eccezioni specifiche, l’acqua comunale è buona e potabile. Sempre più famiglie, quindi, stanno scegliendo di abbandonare l’acquisto di acqua al supermercato e le motivazioni sono anche di ordine ambientale ed economico.

Acquistare le casse al supermercato, infatti, oltre che essere un costo in sé e per sé è anche un gran spreco di plastica, se si considera la confezione e le bottiglie, che vanno a finire nel bidone nel giro di pochi giorni. Se si pensa a quante persone ci sono nel mondo e a quante bottiglie vengono gettate via ogni secondo, si capisce che se anche solo la metà di queste persone smettesse di consumare l’acqua in bottiglia e iniziasse a bere quella del lavandino l’inquinamento sarebbe molto meno.

Oggi, però, abbiamo una brutta notizia per chi consuma l’acqua dal rubinetto di casa: un comune italiano, infatti, ha emanato un’ordinanza relativa alla sicurezza dei propri acquedotti. Ecco di quale si tratta.

A Civita Castellana c’è un problema con l’acqua

Il Sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri, ha emanato nelle scorse ore un’ordinanza di non potabilità delle acque comunali a causa della presenza di fluoruri oltre i limiti consentiti per legge. L’ordinanza ha come data d’inizio quella di lunedì 22 luglio, giorno a partire dal quale a Civita Castellana in provincia di Viterbo sono arrivate le autobotti di Talete, per il sostegno dei cittadini. La segnalazione della presenza di fluoruri oltre i limiti arriva dall’Arpa Lazio che, nei punti di prelievo di viale Fiume Treja e di piazza Sandro Pertini ha rilevato queste problematiche. A confermarle, le analisi svolte dalla Asl Viterbo.

“Abbiamo esteso in via precauzionale il divieto a tutto il territorio nonostante si tratti di rilevazioni in soli due punti di prelievo riforniti dallo stesso acquedotto” ha detto il primo cittadino, suggerendo il consumo dell’acqua comunale solo per igiene domestica e per impianti tecnologici.

Cosa comportano i fluoruri

Il fluoro è una sostanza chimica normalmente presente nell’acqua potabile. Un’eventuale aggiunta, però, sebbene possa dare benefici alla salute per esempio per quanto riguarda la salute dentale, potrebbe avere anche delle conseguenze spiacevoli.

Alcuni studi, per esempio, sostengono che esporsi eccessivamente al fluoro possa determinare problemi tiroidei, al sistema nervoso, alle ossa o anche agli stessi denti.