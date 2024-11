Stavolta vi dico la verità: Totti-Marialuisa, adesso lo sa tutto il mondo | Reazione sconvolgente di Noemi

Continua a far discutere il presunto flirt tra Francesco Totti e la giornalista Marialuisa Jacobelli. Adesso emergono nuovi retroscena

Ormai quasi non si parla d’altro. Il rutilante mondo del gossip è monopolizzato da qualche settimana dalla vicenda relativa al presunto incontro intimo tra la prorompente giornalista sportiva e influencer Marialuisa Jacobelli e l’ex capitano della Roma Francesco Totti.

Una storia che ha fatto e che continua a far discutere animatamente l’intero universo dello showbiz. Il presunto flirt tra la Jacobelli e l’ex numero dieci giallorosso tiene banco nei talk show di intrattenimento e soprattutto sui social, da sempre terreno di dibattiti e polemiche.

Chi ha reagito piuttosto male allo scoop realizzato dalla rivista ‘Oggi‘, che ha pubblicato la foto dell’incontro in hotel tra Totti e la Jacobelli, è stato proprio l’ex fuoriclasse della Roma come dimostra il suo palese nervosismo nel momento della consegna del ‘Tapiro d’Oro’.

Come a voler smentire le tante illazioni circolate in merito a questa vicenda, Totti e la compagna Noemi Bocchi sono partiti per una breve vacanza negli Stati Uniti, a Miami mostrandosi sempre sorridenti e più affiatati che mai.

Totti e Marialuisa Jacobelli, solo adesso spunta la verità: tutti spiazzati

Dal canto suo la bella ed esplosiva giornalista di Sport Mediaset, anche lei puntualmente premiata da Valerio Staffelli con il ‘Tapiro’, non ha rilasciato più dichiarazioni e commenti dopo aver in un primo tempo ammesso il flirt con l’ex capitano della Roma.

La curiosità intorno a questa storia però non si placa e qualche ora fa abbiamo assistito a una possibile svolta. Mentre Totti e la sua compagna hanno fatto ritorno a Roma e la Jacobelli continua a fare incetta di followers sui suoi profili social, spunta una rivelazione clamorosa.

Totti e la Jacobelli, ecco il motivo per cui Noemi è molto serena: non fa una piega

Nel corso del programma di intrattenimento ‘La volta buona‘, condotto su Rai Uno dalla campana Caterina Balivo, il giornalista ed esperto di gossip Riccardo Signoretti ha svelato una confidenza che gli avrebbe fatto un caro amico di Totti.

“Ho parlato con un amico molto stretto dell’ex capitano della Roma il quale mi ha detto a chiare lettere che il tradimento fisico con la Jacobelli non si è mai consumato. Piuttosto – ha chiarito Signoretti – c’è stato solo uno scambio di messaggi e per questo ha scelto la strada del silenzio. E Noemi l’ha perdonato“.