Stefania Sandrelli: “Pasolini e Gino Paoli. I segreti di una vita fra Roma e il cinema”

«Aspetta un attimo che spengo la radio, stavo ascoltando un programma sull’anniversario della morte di Pasolini». Così, con semplicità, Stefania Sandrelli apre la porta ai suoi ricordi in una intervista al Corriere della Sera. L’attrice toscana, 78 anni, ma dallo sguardo ancora luminoso, racconta in una intervista al Corriere delle Sera, la sua vita come un romanzo del Novecento: gli anni a Roma all’Eur, i pomeriggi accanto a Pier Paolo Pasolini, gli amori tormentati e la passione per il cinema che non l’ha mai abbandonata.

Stefania Sandrelli: Pasolini, Roma e il ricordo di un’Italia che non c’è più

Diva senza artifici, Sandrelli parla di sé con ironia e dolcezza, restituendo il ritratto di una donna libera e consapevole, che ha attraversato sessant'anni di storia italiana con la grazia di chi non ha mai smesso di essere curiosa.

All’Eur con Pasolini: i gelati e le chiacchiere di un poeta

«Avevo diciotto anni e una bambina, Amanda», racconta. «Vivevamo all’Eur, vicino a Pier Paolo Pasolini e a sua madre. Andavamo a prendere il gelato insieme. Io non ero ancora famosa, lui era già il grande poeta».

Tra i palazzi razionalisti e il verde dei giardini, si incrociavano due mondi: la giovane attrice appena sbocciata e l'intellettuale più discusso del suo tempo. «Parlavamo di tutto, delle nostre vite. Pasolini aveva un'ironia sottile. Una volta, vedendo Amanda con le ginocchia sbucciate, le disse: "Le hai fatte così perché preghi troppo sul pavimento?"».

Roma e il cinema che cambia: tra nostalgia e nuove sfide

Oggi, guardando al presente, Sandrelli non nasconde la sua preoccupazione: «Le sale chiudono una dopo l’altra. Anche se a Roma qualcosa si muove, il cinema in piazza non basta. I film durano pochissimo in cartellone».

La sua riflessione tocca un nervo scoperto della cultura romana e nazionale: la crisi delle sale cinematografiche tradizionali e la trasformazione del pubblico. «C’è ancora talento, ma manca la curiosità di vedere le storie sul grande schermo».

In una recente fiction interpreta un’attrice alle prese con una giovane regista vincitrice a Venezia: un gioco di specchi fra finzione e realtà, che parla anche del rapporto fra generazioni nel cinema di oggi.

Gino Paoli, Giovanni Soldati e la vita privata di Stefania

Sandrelli non ha mai nascosto i suoi sentimenti, né i suoi errori. «Ho amato tre uomini: Nicky Pende, Gino Paoli e Giovanni Soldati».

Del cantautore genovese conserva un ricordo dolceamaro: «Gli spaccai casa, scegliendo le cose che amava di più. Avevo scoperto vestiti da donna non miei. Quando gli chiesi di chi fossero, rispose: “Tuoi”. Ma io li conoscevo i miei vestiti!».

Oggi, accanto a lei, c’è il compagno di una vita: Giovanni Soldati, regista e figlio dello scrittore Mario. «Ci conosciamo da più di quarant’anni. A Viareggio ci incontriamo con Marcello Lippi, mangiamo budini di riso al Caffè Galliano e parliamo di Juve».

Il ricordo dei grandi: De Niro, Gassman e Mastroianni

«Robert De Niro lo incontrai durante Novecento», racconta. «Era in macchina, silenzioso. Mi voltai e dissi: “Oh Madonna, come sei carino!”. Lui si tirò indietro, ma sorrideva».

Di Vittorio Gassman dice: «Il più grande dei Colonnelli della commedia. Mi prese in giro a Cannes perché ordinai un “americano” senza sapere cosa fosse».

E poi Mastroianni, «con la sua indolenza meravigliosa». Nino Manfredi «era il mio preferito, fisicamente».

«Il set era casa mia, ma anche una palestra di vita», ricorda. «Ho imparato dagli uomini e dalle donne del cinema a non prendere mai tutto troppo sul serio».

Una ribellione gentile e una malizia senza colpa

Sandrelli ha fatto della leggerezza una forma di forza. «Tinto Brass, dopo La chiave, voleva il bis. Gli risposi: buona la prima. Poi arrivarono Playboy e Playmen, con riunioni sui “pezzetti di glutei”: dissi che non sono un pollo arrosto».

Una ribellione ironica ma netta, che racconta il coraggio di una donna che ha saputo dire no, restando sempre se stessa.

Le radici e gli affetti: «Contavo i piedi dei ragazzi prima di dormire»

«Quando Amanda invitava gli amici a dormire, contavo i piedi prima di spegnere la luce per vedere se eravate tutti rientrati», sorride. «Forse ho contato anche i tuoi».

A Viareggio, sul terrazzo di casa, oggi dorme nel letto della bisnonna: «L’ho ritrovato e restaurato. È come tornare a casa, chiudere un cerchio».

Un’icona di Roma e dell’Italia

Oggi Stefania Sandrelli rappresenta l’eleganza e la forza di un cinema che ha fatto la storia di Roma e del Paese. Attrice, madre, donna libera, continua a essere un punto di riferimento per generazioni di spettatori. «Ballo ancora, anche da sola», conclude ridendo.

E forse è proprio questa la sua lezione più bella: non smettere mai di ballare, nemmeno quando la musica cambia.