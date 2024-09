Stefano De Martino, altro che Belen: il giovane conduttore è pazzo di lui: “Quando sorride…” | Lo conoscete tutti

Nonostante i tanti impegni professionali Stefano De Martino riesce a ritagliarsi uno spazio importante da dedicare agli affetti più cari

Il compito che attende Stefano De Martino non è certamente tra i più semplici, tutt’altro. I vertici della RAI hanno deciso di puntare sul giovane conduttore e showman campano per colmare in buona parte il vuoto lasciato dal traumatico e inatteso addio di Amadeus.

L’ex ballerino di “Amici“, assurto agli onori del gossip e della cronaca rosa anche grazie alla lunga e tormentata relazione avuta con Belen Rodriguez, ha esordito qualche giorno fa alla guida di “Affari tuoi“, lo storico game show in onda su Rai Uno nella fascia oraria dell’access prime time.

In queste prime puntate il giovane showman se la sta cavando egregiamente e sta riuscendo nel compito di non far rimpiangere il più esperto Amadeus. In molti poi si domandano se tra un impegno lavorativo e l’altro De Martino riesca a trovare il tempo da dedicare agli affetti e alla vita privata.

Come non molti sanno la vita sentimentale del conduttore è cambiata di gran lunga dopo la rottura definitiva con la sua ex compagna: la relazione con Belen, tanto passionale quanto tempestosa, alla fine non ha retto ai tanti contrasti che ormai non lasciavano margini di manovra per una possibile riconciliazione.

Stefano De Martino. nella sua vita c’è spazio solo per lui: social impazziti

Da quando si è conclusa la liaison con la showgirl e modella argentina Stefano De Martino non ha avuto altre relazioni di particolare importanza, se non qualche breve ed estemporaneo flirt che non ha avuto seguito.

In realtà il cuore dello showman di origini napoletane è occupato quasi completamente da un giovane che De Martino ha dichiarato essere “tutta la sua vita, l’unica persona a cui non rinuncerà mai per nessuna ragione al mondo“.

Stefano De Martino, ecco qual è il suo grande amore: non ci sono più dubbi

Si tratta in realtà, per chi non l’avesse ancora capito, del figlio che De Martino ha avuto da Belen undici anni fa, l’ormai adolescente Santiago. Appena ha un po’ di tempo libero il conduttore di “Affari tuoi” vola a Milano per andare a trovarlo.

Santiago vive nel capoluogo lombardo con la madre ma il tempo per fargli visita riesce a trovarlo sempre. Magari anche solo per andare a prenderlo quando esce da scuola. Insomma, l’ex ballerino di “Amici” è un vero papà-modello. “Quando sorride mi sciolgo“, ha dichiarato di recente. Ed è proprio vero.