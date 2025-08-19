Stefano De Martino vittima di un grave hackeraggio: rubati e diffusi video privati

Un’intrusione notturna nel sistema di videosorveglianza

Il 9 agosto scorso un cybercriminale si è introdotto nei sistemi informatici di Stefano De Martino, noto volto televisivo italiano e ha violato il sistema di sicurezza della sua abitazione. In pochi istanti, le telecamere di videosorveglianza sono state compromesse e il ladro digitale ha sottratto un video personale che mostrava momenti intimi tra De Martino e la sua giovane compagna.

La diffusione sui social e l’eco sulla stampa

Non ci è voluto molto perché il furto si trasformasse in una nuova ferita alla privacy dell'ex marito di Belen Rodriguez. Il 14 agosto scorso, solo qualche giorno dopo l'hackeraggio iniziale, le immagini sono apparse su Telegram. Ma non si sono fermate lì. Hanno poi trovato spazio sulla pagina Facebook "Piazza del Plebiscito", dove utenti anonimi hanno aggiunto commenti offensivi e irrispettosi.

La denuncia e l’intervento delle autorità

Stefano De Martino ha deciso di reagire attraverso vie legali. Assistito dal suo legale Sergio Pisani, ha presentato denuncia presso la Procura di Roma e la polizia postale di Porto Cervo. Nel mirino degli inquirenti c'è l'accusa di revenge porn, un reato grave che sfrutta i contenuti privati per danneggiare la reputazione delle vittime.

Indagini in corso per ripristinare la giustizia

L'accesso illecito sembra sia avvenuto sfruttando una vulnerabilità nella rete domestica di De Martino, connessa attraverso Tim. La procura sta lavorando per ricostruire i passi dell'hacker e individuare i responsabili della diffusione sul web. Anche il Garante della Privacy è stato coinvolto per facilitare la rimozione delle immagini da internet.

