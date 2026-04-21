Stefano D’Orazio presenta “I grandi sogni”: il 24 aprile album, videoclip e live ad Albano

Il 24 aprile Stefano D’Orazio dei Vernice torna con “I grandi sogni” e sceglie Cecchina di Albano Laziale per il passaggio più atteso: la presentazione ufficiale del disco, del videoclip del terzo singolo “Tutto il tempo” e una esibizione live che dà subito il senso del progetto, nato per rimettere la musica al centro dopo anni di silenzio. L’appuntamento è fissato alle 19 a Casa Creativa, in via Romania 11, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria.

Il nuovo disco di Stefano D’Orazio riparte dai Castelli Romani

Non è soltanto l’uscita di un album. In questo caso il punto è un altro: “I grandi sogni” arriva come un ritorno dichiarato, pensato e costruito con la volontà di rimettere in moto un percorso artistico rimasto a lungo in sospeso. Stefano D’Orazio, voce che molti ricordano per l’esperienza con i Vernice, riapre il dialogo con il suo pubblico con dieci inediti e con un titolo che dice già molto dell’orizzonte del lavoro: uno spazio interiore, prima ancora che musicale, in cui contano resistenza, memoria, ripartenza.

La scelta di Albano Laziale non appare secondaria. Portare la presentazione nel cuore dei Castelli Romani significa dare al progetto un respiro vicino, quasi fisico, fatto di presenza e ascolto diretto. Non una semplice operazione di lancio, ma un incontro con il pubblico in un luogo che consente all’artista di raccontarsi senza filtri e di far arrivare subito il senso del disco. Anche per questo la serata del 24 aprile assume il valore di una tappa simbolica: l’uscita ufficiale del lavoro coincide con il momento in cui le canzoni prendono corpo davanti alle persone. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

“I grandi sogni”, dieci inediti e un ritorno che passa dalle canzoni

Il nuovo album si presenta come una raccolta di dieci brani originali, ma ridurlo a una semplice sequenza di tracce sarebbe poco. Da quanto emerge dal progetto, ogni canzone sembra inserirsi in un racconto più ampio, dove l’esperienza personale si trasforma in materia sonora. D’Orazio sceglie una scrittura che punta su autenticità e immediatezza, con testi che guardano alla vita vissuta, alle soste obbligate, ai passaggi difficili, senza inseguire pose o sovrastrutture. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Questa impostazione si riflette anche nell’identità complessiva del disco. “I grandi sogni” non appare come un prodotto nato per inseguire una stagione o una tendenza momentanea. Somiglia di più a un lavoro che chiede ascolto perché porta dentro un tempo lungo, quello di chi ha attraversato ostacoli, si è fermato e ha deciso di rimettersi in cammino. Ed è proprio qui che il ritorno di Stefano D’Orazio assume un peso ulteriore: non vive soltanto nella nostalgia di un nome conosciuto, ma nella capacità di presentarsi oggi con un repertorio nuovo, con un’urgenza narrativa precisa e con l’idea di restituire alla musica una funzione vitale.

Il terzo singolo “Tutto il tempo” e il videoclip presentato a Cecchina

Dopo “Non lo so” e “Ci metto il cuore”, già accolti con attenzione nel circuito indipendente, il terzo tassello del progetto è “Tutto il tempo”, ballata dal tono raccolto e intenso che accompagna la presentazione ufficiale dell’album. Il singolo arriva in un momento decisivo, perché serve a definire la traiettoria del disco: non un ritorno gridato, ma una ripresa costruita sul sentimento, sul peso delle parole, sulla misura dell’interpretazione.

Il fatto che il videoclip venga mostrato proprio durante l’evento di Albano rafforza questa idea di lancio organico. La serata, infatti, non si limita alla promozione del supporto discografico: mette insieme ascolto, racconto visivo e performance dal vivo. In un tempo in cui molti progetti musicali si consumano in pochi passaggi digitali, questa formula restituisce centralità all’incontro e alla dimensione scenica. È un dettaglio che conta, perché dice molto anche sul desiderio dell’artista di tornare a misurarsi con il respiro del pubblico, con l’energia concreta di una sala, con quella verifica immediata che solo il live può offrire.

Album in vinile e cd: il dettaglio che parla anche ai collezionisti

C’è poi un aspetto che aggiunge valore all’uscita del 24 aprile: “I grandi sogni” sarà disponibile in duplice versione, vinile e cd. Una scelta che parla a pubblici diversi e che rivela un’attenzione non casuale verso il modo in cui oggi si ascolta e si conserva la musica. Da una parte il vinile, oggetto amato da chi cerca un rapporto più materico con il suono e con il rito dell’ascolto. Dall’altra il cd, che in questo caso aggiunge anche un elemento di richiamo per gli appassionati più fedeli: la presenza di un provino registrato nel 1993.

È un particolare utile anche sul piano editoriale, perché rende l’album interessante non solo per chi segue il presente dell’artista, ma pure per chi conserva un legame con il suo percorso passato. Quel provino diventa una piccola traccia di archivio, una finestra su un tempo diverso che oggi rientra nel racconto di una nuova partenza. Nel frattempo l’uscita in due formati amplia il perimetro del progetto e lo rende più riconoscibile in un mercato in cui la dimensione fisica, quando è pensata bene, può ancora fare la differenza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dove si svolge la presentazione di Albano e perché l’evento conta

L’appuntamento è ospitato a Casa Creativa, spazio di Cecchina dedicato alle attività culturali sul territorio. L’orario indicato è le 19 di venerdì 24 aprile e l’accesso è gratuito, con prenotazione richiesta. Sono informazioni pratiche che interessano chi intende partecipare, ma raccontano anche qualcosa di più: la volontà di collocare la musica in un contesto di prossimità, in un luogo dove la dimensione artistica dialoga con il tessuto locale.

Per Albano Laziale e per l’area dei Castelli Romani, eventi di questo tipo hanno un peso che va oltre la singola data. Portano attenzione su spazi culturali vivi, muovono pubblico, creano occasione di incontro e confermano la possibilità di ospitare progetti musicali di rilievo fuori dai circuiti più scontati. In questo senso la presentazione di “I grandi sogni” si inserisce bene in un calendario che punta a rafforzare il legame fra territorio e proposta culturale, senza bisogno di effetti speciali. Bastano un artista con una storia riconoscibile, un disco che segna un nuovo capitolo e un pubblico disposto ad ascoltare.

Il senso del ritorno musicale di Stefano D’Orazio

Alla fine, la notizia vera è che Stefano D’Orazio sceglie di tornare mettendo in primo piano la parte più personale del proprio percorso, senza nascondere le pause, gli anni difficili, la necessità di ripartire. È questo che rende “I grandi sogni” un titolo coerente con il contenuto: non l’enfasi di una promessa generica, ma il tentativo concreto di rimettere insieme voce, scrittura e identità artistica.

Per chi seguirà la serata di Albano, l’impressione sarà probabilmente questa: assistere non a una semplice promozione, ma a un momento di riapertura. Un artista che torna, dieci inediti che cercano ascolto, un terzo singolo che accompagna il passaggio più delicato, quello in cui la musica smette di essere attesa e diventa finalmente presenza. E quando questo accade in uno spazio raccolto, con il live a chiudere il cerchio, il lancio di un disco finisce per assomigliare molto a una dichiarazione d’intenti.