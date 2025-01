Stefano lui è il tuo NUOVO compagno di avventura | Colpo grosso ad Affari Tuoi: i vertici Rai hanno dato l’ok, mai successo prima

Affari Tuoi sta battendo tutti i record di ascolto soprattutto grazie alla conduzione di Stefano De Martino. E ora c’è una grande novità

Neanche il più ottimista e disincantato dei dirigenti della RAI avrebbe mai immaginato che la nuova edizione di ‘Affari tuoi‘ privata della conduzione di Amadeus potesse far registrare un successo mai visto in precedenza. Tutto merito, quasi certamente, della scelta fatta in primavera dai vertici di Viale Mazzini.

La decisione di affidare il noto game show al presentatore più giovane e di maggior talento degli ultimi anni non solo si è rivelata vincente, ma è andata ben oltre le più ottimistiche previsioni. Con la conduzione di Stefano De Martino ‘Affari tuoi‘ sta sbriciolando tutti i record di ascolto possibili e immaginabili.

L’ex ballerino di ‘Amici‘ al quale Maria De Filippi pronosticò a suo tempo una carriera da grande protagonista nel mondo dello spettacolo ha stravinto la cosiddetta battaglia degli ascolti con Amadeus. Quest’ultimo, sul Canale NOVE conduce ‘Chissà chi è‘, ovvero una riedizione de ‘I soliti ignoti’.

In tanti si domandano quale sia il segreto dello strepitoso successo ottenuto da Stefano De Martino. Un quesito per il quale non esiste oggi una risposta univoca. La bravura e il talento del conduttore campano sono fuori discussione, ma c’è anche dell’altro.

Stefano De Martino, viene svelato il segreto del suo successo

In questo caso quando si parla di ‘altro’ non si può non fare riferimento a una figura presente nel programma che negli ultimi tempi ha conquistato la simpatia della stragrande maggioranza del pubblico televisivo e non solo.

Stiamo parlando di Thanat Pagliani, italiano di origini thailandesi diventato ormai una sorta di spalla comica di Stefano De Martino. Pagliani interpreta un ruolo inedito all’interno del game show. Infatti è nominato ‘analista’ del Dottore.

Affari tuoi, Stefano De Martino è entusiasta: con lui il programma vola

Il suo compito consiste nel dare i propostici migliori per risollevare il morale dei concorrenti. Pagliani infatti viene coinvolto e chiamato in causa ogni qual volta si tratti di dar vita a qualche gag divertente, utile a rendere più divertente e vario il programma.

Negli ultimi giorni il giovane e brillante intrattenitore di di origini thailandesi è stato coinvolto soprattutto in quello che è già diventato un vero e proprio tormentone. Il corteggiamento, con il supporto dello stesso De Martino, di una delle concorrenti del gioco. La quale però ha subito bloccato tutto rivelando di essere fidanzata.