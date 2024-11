Stefano, Sanremo può aspettare ma la DOMENICA è tua | In Rai non si parla d’altro: la Venier ha le idee chiare

La RAI sta tentando un rilancio in grande stile dopo l’addio di alcuni big. E a quanto pare Mara Venier ha scelto lo showman su cui puntare

Lo shock dell’addio di Amadeus sembra superato. Stando almeno ai riscontri di questo primo segmento di stagione l’inevitabile periodo di riassestamento, causato dalla rottura con il conduttore romagnolo, pare terminato. La RAI ha ripreso a correre, per dirla più semplicemente possibile.

Gran parte del merito va attribuito senza dubbio all’inizio della programmazione invernale e al ritorno di Domenica In, al timone della quale c’è come di consueto Mara Venier. La conduttrice veneta ha però sottolineato in più occasioni come questa sarà davvero l’ultima sua stagione alla guida dello storico talk show.

La Venier è stata ospite qualche giorno fa del programma ‘Belve‘ condotto dalla giornalista Francesca Fagnani e tra i vari argomenti affrontati durante l’intervista quello più sensibile e delicato è senz’altro il futuro della stessa conduttrice e di ‘Domenica In’.

In questo inizio di stagione si sta mettendo sempre più in luce lo showman più giovane presente sulla scena televisiva. Si tratta di Stefano De Martino, l’ex ballerino di ‘Amici‘ sul quale i vertici della RAI puntano per il presente ma soprattutto per il futuro.

Stefano De Martino, l’investitura è inequivocabile: dichiarazioni chiarissime

Anche grazie alla sua conduzione il game show ‘Affari tuoi‘ ha raggiunto livelli di ascolto inimmaginabili appena qualche mese fa. E non è infatti un caso che la sua candidatura a programmi più importanti e ambiziosi diventi via via sempre più concreta.

La stessa Mara Venier è sempre più conquistata dal talento e dalle capacità dell’ex stella di ‘Amici’ che nei prossimi anni potremmo vedere alla guida di trasmissioni di punta della TV di Stato. Magari proprio ‘Domenica In‘, già a partire dalla prossima stagione.

Stefano De Martino, Mara Venier ha deciso: l’annuncio fa impazzire il pubblico

‘Zia Mara’ durante la sua partecipazione a Belve ha parlato proprio del futuro del talk show, che la vedrà alla sua guida ormai per l’ultima stagione: “Vedrei molto bene De Martino, potrebbe rivoluzionare Domenica In e condurla davvero molto bene“.

Da parte dello showman campano non è arrivata alcuna reazione: l’unica certezza per ora è la presenza di una clausola inserita nel contratto che lo lega alla RAI che prevede la conduzione del Festival di Sanremo nel 2027, dopo il biennio targato Carlo Conti.