Stefano siamo spiacenti ma Affari Tuoi CHIUDE | De Martino è senza parole, in casa Rai la decisione era nell’aria

Doccia gelata per Stefano De Martino. Il giovane conduttore deve fare i conti con la clamorosa decisione della RAI di chiudere Affari tuoi

Quando la RAI annunciò di aver firmato un contratto di quattro anni con Stefano De Martino i dirigenti della TV pubblica furono investiti da un’inarrestabile valanga di critiche. La scelta di investire più di trenta milioni di euro in quattro anni su un giovane talentuoso ma privo di esperienza fu considerato troppo rischioso.

I risultati però, almeno finora, hanno dato ampiamente ragione al management di Viale Mazzini: l’ex ballerino di ‘Amici‘, scoperto e lanciato sul palcoscenico televisivo da Maria De Filippi, ha letteralmente bucato lo schermo.

Chiamato a prendere il posto di un gigante della TV come Amadeus, nel frattempo trasferitosi sul Canale NOVE, alla conduzione del game show ‘Affari tuoi‘, il giovane showman napoletano ha ottenuto dei risultati a dir poco sensazionali.

Se qualcuno pensava che i picchi di ascolto fatti registrare con Amadeus fossero inavvicinabili ha dovuto ricredersi. Grazie alla conduzione di De Martino il programma in onda su Rai Uno nell’access prime time ha fatto segnare punte di share superiori al 32%, pari a 7 milioni di spettatori.

Stefano De Martino, non se l’aspettava nessuno: pubblico inferocito

Numeri inequivocabili che si spiegano in gran parte con il talento e le doti di intrattenitore messe in mostra da De Martino alla guida dello storico game show. E proprio per premiare le sue indiscutibili qualità la RAI ha scelto di affidargli un altro show televisivo.

Si tratta in realtà di una conferma, una nuova edizione di ‘Stasera tutto è possibile‘, la cui prima puntata andrà in onda martedì 28 gennaio. Un annuncio che ha scatenato l’entusiasmo dei fan, al quale però ne è seguito un altro di tenore opposto.

Stefano De Martino, la chiusura è ufficiale: fan increduli

L’azienda di Viale Mazzini ha infatti comunicato che nella settimana che va dal 10 al 16 febbraio sia ‘Affari tuoi‘ che ‘Stasera tutto è possibile‘ non andranno in onda. Una decisione che da tempo era nell’aria.

La sospensione è infatti legata direttamente al Festival di Sanremo che come di consueto impone uno stravolgimento dei palinsesti della RAI. Per l’emittente pubblica la tradizionale kermesse canora rappresenta l’evento dell’anno con la E maiuscola. Di qui la necessità di bloccare tutti i programmi abitualmente in onda nella fascia serale.