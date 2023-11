Stesa di camorra a Pomigliano D’Arco, raffica di proiettili contro due appartamenti

(Adnkronos) – Stesa di camorra nel rione 219 di Pomigliano D'Arco (Napoli), i proiettili finiscono in due appartamenti. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri a via Jan Palach Settore III Edificio 6. Almeno due uomini armati hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco verso un palazzo. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno trovato sul manto stradale e sequestrato 18 bossoli calibro 7.65 e calibro 9×21. Tre, invece, le ogive recuperate all’interno di due appartamenti dell'edificio. Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e nel comprenderne la sua matrice. Ma è chiaro che possa trattarsi di una classica stesa, un avvertimento di camorra contro i residenti della zona. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

