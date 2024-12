Stipendi dicembre, solo per questi lavoratori AUMENTI pazzeschi | Se rientri nella lista, prepara i biglietti e vola a New York

Gli stipendi di dicembre saranno molto più ricchi degli altri, ma solo per alcuni, controlla se anche la tua busta paga verrà aumentata.

Finalmente un lieto annuncio: la bella novità riguarda la maggior parte dei lavoratori italiani. Il Natale 2024 sarà più bello degli altri.

Basta sacrifici e rinunce, chi ha diritto a percepire più soldi, il prossimo mese potrà fare una vita da nababbo.

Il dono più bello da mettere sotto l’albero è la notizia di un aumento di stipendio, e questa volta il regalo non mancherà.

Preparati a stappare lo champagne: sono in arrivo gli incrementi retributivi, verifica se anche il tuo è uno degli stipendi di dicembre soggetti all’aumento.

Stipendi di dicembre, in arrivo gli aumenti

Siamo arrivati alla fine dell’anno e questo è di certo il periodo più dolce, quello delle Festività, specialmente per chi può contare sull’arrivo della tredicesima. Per fortuna ad allietare le Feste quest’anno c’è anche una bella notizia in arrivo, che farà felici tantissimi dei cittadini italiani.

Oltre alla mensilità aggiuntiva, erogata assieme allo stipendio del mese di dicembre 2024 infatti, alcuni dei contribuenti potranno vedersi accreditare le ferie non godute. Inoltre verrà elargito anche un nuovo bonus che darà diritto a un aumento in busta paga. Prima di festeggiare però occorre di certo verificare a chi spetta e a chi no, quali lavoratori avranno diritto alla maggiorazione retributiva e come fare a ottenerla.

A chi spetta l’incremento in busta paga

Le festività di Ognissanti e dell’immacolata concezione, che coincidono con i giorni rossi da calendario, quest’anno daranno diritto a una retribuzione in quanto corrispondono a ferie non godute, in quanto l’8 dicembre cade di domenica e il 2 novembre è stato di sabato. Dunque sia nella busta paga di novembre, sia in quella di dicembre 2024 dovrebbe esserci una voce aggiuntiva. Inoltre, il Governo italiano ha introdotto la possibilità per i lavoratori dipendenti che hanno un reddito annuo fino a 28.000 euro lordi di chiedere il cosiddetto Bonus Natale.

Tale bonus sarà garantito una tantum e solo ai cittadini con almeno un figlio a carico, che svolgono un lavoro da dipendenti. Solo uno dei due genitori ha diritto a ricevere l’indennità dello Stato. L’ammontare del Bonus Natale 2024 è pari a cento euro e verrà erogato assieme alla tredicesima mensilità, esclusivamente a chi ne ha fatto richiesta al proprio datore di lavoro. La domanda va inoltrata compilando un apposito modulo che sarà fornito dal datore di lavoro, ovvero presentando un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti necessari per diventare titolari del contributo statale.