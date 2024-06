Stipendi in Italia, finalmente un passo in avanti: 138€ di aumento in busta paga | Dal prossimo mese guadagni di più

Un grande aumento di stipendio per gli italiani, 138 euro in più in busta paga.

Il periodo storico che stiamo vivendo si caratterizza per un costo della vita piuttosto alto. Le guerre, tra Ucraina e Russia e tra Israele e Palestina, hanno infatti causato un aumento dell’inflazione e del costo delle materie prime a causa dell’instabilità socio-politica. Questo si è riversato sui cittadini che, sebbene guadagnino sempre gli stessi soldi, si trovano a spendere molto di più per i medesimi beni e servizi.

In un panorama del genere, sono molti gli italiani che cercano un’entrata economica alternativa o aggiuntiva, così da vivere le spese con più serenità e meno ansia. Non è però facile riuscire in questa missione: molte realtà lavorative non possono concedere di più ai propri dipendenti e anche dal punto di vista degli investimenti non è facile trovare la strada giusta.

Oggi, però, abbiamo una notizia bella per tutti gli italiani. In busta paga, a partire dal prossimo mese, ci saranno quasi 140 euro in più: ecco chi saranno i cittadini fortunati che potranno godere di questa somma aggiuntiva.

138 euro in più nelle buste paga dei metalmeccanici

Secondo il sito della Fim-Cisl, la Federazione Italiana Metalmeccanici aderente alla Cisl, nella giornata del 7 giugno l’ISTAT ha ufficializzato una delle notizie più attese da parte di tutti i lavoratori della categoria. Il valore percentuale dell’incide Ipca al netto degli energetici importati consuntivato per il 2023 è stato stabilito al 6.9% e risulta quindi superiore agli incrementi di stipendio inizialmente previsti per giugno 2024. Di fatto, quindi, secondo quanto è stato previsto dal CCNL del 5 febbraio 2021, si procederà con un ulteriore aumento dei minimi tabellari del 6.9% sugli stipendi.

L’adeguamento dei minimi contrattuali, quindi, sarà pari a 137,52 euro per il livello C3. Nei prossimi giorni, comunque, verrà organizzato un incontro con le associazioni datoriali Assistal e Federmeccanica così che si stabiliscano e si sottoscrivano le tabelle dei minimi retributivi e le nuove indennità di reperibilità e di trasferta con il valore aggiornato al 6,9%.

Chi ha il contratto metalmeccanici

Il ccnl metalmeccanici viene applicato ai lavoratori che operano nell’ambito dell’industria metalmeccanica privata e in quello delle istallazioni di impianti. Sono previsti nove livelli di inquadramento, suddivisi in quattro campi di responsabilità di ruolo (crescente, da D ad A).

La D comprende i ruoli operativi e i livelli possono essere due (1, 2); la C, invece, i ruoli tecnico-specifici e sono previsti tre livelli (1, 2 e 3). La B prevede ruoli gestionali e specialistici e, anche in questo caso, si prevedono 3 livelli. Infine, in A ci sono i ruoli di gestione del cambiamento e dell’innovazione e il livello è solo 1.