Stipendi, l’attesissimo aumento diventa realtà | A ottobre si festeggia: ecco a quanto ammonta

Finalmente buone notizie per gli stipendi italiani, ad ottobre ci sarà un’importante aumento. Ecco tutti i dettagli

Non è una novità che la situazione delle retribuzioni in Italia non sia delle migliori. Rispetto ad altri paesi europei gli stipendi dei lavoratori sono ancora troppo bassi rispetto al costo della vita.

In particolare, dopo il Covid-19, le conseguenze sono state drammatiche non solo perché moltissime aziende sono state costrette a chiudere ma quelle rimaste, hanno modificato le condizioni contrattuali dei lavoratori riducendo notevolmente gli importi per compensare le perdite subite.

Fortunatamente quest’anno, ha portato con sé uno spiraglio di luce. Dopo anni di stagnazione infatti, sono emersi dei segnali di controtendenza che fanno ben sperare. In particolare, secondo i dati Istat, nel secondo trimestre del 2024, si è registrato un incremento delle retribuzioni.

Le buone notizie però non sono finite. Ottobre sarà un mese fortunato per gli stipendi che saliranno per moltissimi lavoratori. Scopriamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

Ottobre 2024, Stipendi in aumento: ecco cosa accadrà

Gli aumenti in busta paga previsti per ottobre 2024, saranno rivolti a circa un milione e mezzo di lavoratori. Ciò si deve all‘adeguamento del trattamento economico e dell’entrata in vigore dei nuovi contratti collettivi nazionali, come stabilito dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024.

I destinatari di questi incrementi sono alcune categorie di lavoratori come i dirigenti scolastici e di polizia e i dipendenti delle università. Circa invece gli insegnanti nelle scuole, l’aumento si aggirerà intorno ai 100 euro euro e riguarderà chi ha lavorato con contratti a termine nell’ultimo anno o ai docenti assunti di recente. Si aggiungono a questa categoria anche i soci e i lavoratori delle cooperative sociali.

Aumento in busta paga ad ottobre: i dettagli

Andando nello specifico, coloro che ricoprono ruoli dirigenziali nella polizia di Stato e nei corpi di polizia civili e militari vedranno un aumento che arriverà fino a 350 euro. I dirigenti di polizia penitenziaria e i gradi superiori delle forze armate riceveranno rispettivamente di 230 euro e di 320 euro. Le loro buste paga arrivano a 62mila (dirigenti di polizia penitenziaria) e 87mila euro (nel caso dei gradi superiori delle forze armate).

Per quanto riguarda i dipendenti delle università e dirigenti scolastici, potranno beneficiare di un incremento pari a 4,8 % dello stipendio e di 195 euro. Gli insegnanti invece come detto in precedenza, avranno 100 euro al mese in più. Passando al caso dei contratti collettivi nazionali di lavoro studi professionali 2024-2027, sono inclusi più di 600mila dipendenti del settore. In particolare, sono in arrivo 215 euro mensili a regime per il terzo livello, cui farà seguito una riparametrazione per gli altri livelli. Le tranche saranno quattro, ed è previsto anche un importo una tantum di 400 euro, a sua volta versato in due soluzioni. Infine, i soci e lavoratori di cooperative sociali avranno aumenti e riguarderanno i “minimi conglobati” della retribuzione.