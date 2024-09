Stipendio eccellente senza la laurea: assunzioni a Roma, al via il nuovo concorso | Invia la PEC entro il 30 settembre

Cogli al volo la grande opportunità professionale per lavorare nella capitale e portare a casa uno stipendio eccellente.

Se ti piacerebbe lavorare a Roma, allora questa è la notizia che stai aspettando da tanto tempo.

A quanto pare, grazie alla nuova offerta di lavoro, sarà possibile trovare un impiego sicuro nella città eterna, anche senza aver conseguito la laurea.

Non serve altro titolo di studio se non il diploma. Scopri quali sono i profili professionali richiesti e quali i requisiti minimi per potersi candidare. Fai attenzione perché il concorso sta per scadere: assicurati uno stipendio eccellente.

Stipendio eccellente, al via le selezioni per lavorare nella capitale

Sono tanti coloro che sognano di trovare lavoro a Roma. La capitale d’Italia infatti, è da sempre una metropoli vivace dal punto di vista culturale, architettonico, artistico, turistico e anche professionale, che attrae ogni anno cittadini da ogni parte del mondo. Ora il sogno di poter intraprendere un percorso lavorativo a Roma può diventare realtà.

Il desiderio sarà realizzato da almeno 4 persone. Nei giorni scorsi infatti, è apparsa una ricerca di lavoro destinata all’assunzione di 4 nuove unità di personale, che potranno firmare un contratto di lavoro a tempo indeterminato e cominciare a lavorare a Roma. Scopriamo la nuova offerta di lavoro imperdibile.

4 nuovi Amministrativi per Risorse per Roma S.p.a.

Risorse per Roma S.p.a., un’azienda partecipata interamente da Roma Capitale, che si occupa di pianificazione progettazione, trasformazione urbana e territoriale, nonché di valutazione del patrimonio immobiliare ed edilizio e di gestione del servizio scolastico, è alla ricerca di 4 nuove figure da assumere con un contratto a tempo indeterminato.

Si tratta di 4 profili amministrativi e per superare le selezioni bisognerà affrontare un concorso pubblico per titoli ed esami. I 4 nuovi assunti rivestiranno i seguenti ruoli:

Un amministrativo contabile

Un addetto alla gestione del personale

Un addetto al controllo di gestione

Un addetto a paghe e contributi.

I requisiti indispensabili per poter accedere alle selezioni sono quelli richiesti per ogni concorso pubblico, ovvero avere la cittadinanza italiana, aver compiuto 18 anni, essere idonei all’impiego, godere dei diritti civili e politici, non essere stati destituiti da un pubblico impiego, non aver riportato condanne penali, non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non essere stati licenziati per giusta causa. Inoltre, occorre aver conseguito un diploma di scuola superiore. Per inoltrare la domanda è indispensabile scaricare dall’indirizzo /www.risorseperroma.it/trasparenza/selezione-personale/reclutamento/avvisi-selezione/quattro-admin-20240909.html l’apposito modulo, da inviare via PEC a risorseperroma@pec.rpr-spa.it, entro e non oltre le ore 12 del 30 settembre 2024.