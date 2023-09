Stoccolma, Alce sui binari manda in tilt la metropolitana

(Adnkronos) – Ha mandato in tilt il traffico della metropolitana di Stoccolma un'alce che stamane ha aggirato le recinzioni di una stazione alla periferia della capitale svedese invadendo i binari. L'animale, riporta Aftonbladet, si è mosso tra quattro stazioni, utilizzando i tunnel e obbligando la società che gestisce la metro di Stoccolma a bloccare per alcune ore la circolazione dei treni. Sul posto sono stati inviati la polizia, i guardacaccia e il personale della rete metropolitana per cercare di liberare l'alce o, come ultima risorsa, per ucciderla. Tre stazioni – Varberg, Skarholmen e Masmo – sono state chiuse e sono stati fatti dei buchi nelle recinzioni per agevolarne l'uscita, ma l'alce non ne ha voluto sapere e, falliti tutti i tentativi di catturarla, alla fine è stata abbattuta dai guardiacaccia. Dopo pesanti ritardi, la circolazione da oggi pomeriggio sta tornando alla normalità. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata