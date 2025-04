Storie di coraggio: Ciampino ricorda il 25 Aprile con il maresciallo Ante, 103 anni e il partigiano Nazio, 94 anni

In una giornata che unisce emozioni e ricordi, Ciampino ha celebrato il 25 aprile con un evento che ha toccato il cuore di molti. La giornata ha visto come protagonista il maresciallo Giovanni Ante, un carabiniere di ben 103 anni, che ci ha raccontato la sua incredibile storia di sopravvivenza durante il rastrellamento nazista di Roma nel 1943.

Una giornata di memoria e celebrazione a Ciampino

Originario della Puglia, Ante era di stanza a Trastevere quando, il 7 ottobre 1943, riuscì a sfuggire alla deportazione nascondendosi nei sotterranei. Durante la celebrazione, il maresciallo ha condiviso dettagli di quei giorni che hanno commosso i circa trecento presenti.

Riconoscimenti e gratitudine

Alla cerimonia erano presenti figure di rilievo, tra cui il partigiano 94enne Angelo Nazio e importanti rappresentanti delle forze dell’ordine. La sindaca Emanuela Colella ha onorato Ante con una medaglia raffigurante il crest della città, simbolo di gratitudine e rispetto.

Un messaggio di speranza

I racconti del maresciallo Ante sono un potente promemoria degli orrori del passato e dell’importanza di rimanere umani. La sua presenza è stata voluta fortemente dal maggiore Antonio Blaconà e dall’Associazione nazionale carabinieri in congedo. Il loro impegno a mantenere viva la memoria di questi eventi è essenziale per le nuove generazioni.

L’importanza della memoria storica

Eventi come quello di Ciampino non solo onorano gli eroi del passato, ma ci spingono a riflettere sul valore della libertà. Mantenere viva la memoria storica attraverso le esperienze vissute è fondamentale per insegnare la resistenza e il coraggio. La testimonianza di Giovanni Ante continua a rappresentare un faro di speranza, un promemoria che il bene può prevalere anche nei tempi più bui.

