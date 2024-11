Storie di falegnami: custodi delle tradizioni locali

Nel cuore delle nostre comunità, spesso nascosti dietro porte di laboratori colmi dell’aroma intenso del legno, ci sono artigiani che non hanno mai abbandonato le tradizioni.

Sono i falegnami, custodi silenziosi di tecniche antiche, eredità tramandate da generazioni, che con le loro mani esperte mantengono vivo un sapere che rischierebbe altrimenti di andare perduto.

È una storia fatta di passione, perseveranza e amore per il legno, quella dei falegnami che, nonostante il progresso e la meccanizzazione, restano fedeli alle radici del loro mestiere.

La bottega di Luca: un viaggio nel tempo

Luca ha 54 anni e la sua bottega si trova a Cave, una località del Lazio in provincia di Roma. Appena si entra nel suo laboratorio, si ha la sensazione di stare in un mondo speciale. Gli strumenti sono disposti in modo ordinato, molti dei quali hanno una storia che va oltre la vita dello stesso Giovanni.

Alcuni di questi sono stati utilizzati dal padre, e ancor prima dal nonno, entrambi falegnami. “Questa pialla apparteneva a mio nonno Dario”, dice Luca, accarezzando il legno levigato dell’utensile. “Lui l’ha usata per fare mobili per la gente del paese, e anche mio padre ha continuato a usarla. Quando ero piccolo, mi faceva sedere su un banco di legno e mi insegnava a lavorare, senza mai perdere la pazienza”.

Luca ha imparato tutto nella bottega del padre. È cresciuto tra il rumore di pialle, seghe e martelli e il profumo della segatura fresca, apprendendo tecniche antiche che ancora oggi mette in pratica con orgoglio.

Realizza mobili su misura, ciascuno diverso dall’altro, pensati per rispondere alle necessità e ai desideri delle persone che gli commissionano il lavoro. Usa anche macchine sofisticate, ma non dimentica i suoi attrezzi tradizionali che ha imparato a utilizzare con una manualità affinata nel tempo. “Ci vuole pazienza”, ripete spesso ai pochi ragazzi che sporadicamente vengono a trovarlo per chiedere di imparare il mestiere. “Il legno non si può forzare, bisogna saperlo ascoltare”.

L’eredità di Fabrizio: la falegnameria in città

Non tutti i custodi delle tradizioni sono uomini anziani. Alessio è un falegname di Roma trentacinquenne che ha deciso di seguire le orme del padre, anche lui falegname.

“Mio padre mi ha sempre detto che il legno è vivo, e io ci ho sempre creduto”, racconta. “Volevo combinare le sue tecniche con qualcosa di nuovo, mantenendo però intatto quel legame con la tradizione”.

Oggi, Alessio lavora principalmente con legni locali, come il castagno e il noce, materiali che ha imparato a conoscere grazie al padre.

Per ogni pezzo che realizza, cerca di utilizzare il legno in modo rispettoso, evitando sprechi e valorizzando ogni nodo e venatura. “Ogni albero ha una storia, e ogni mobile racconta quella storia”, dice mentre lavora alla realizzazione degli sportelli per una cucina in muratura.

Le sue creazioni, un misto di tradizione e modernità, hanno conquistato il cuore di molti clienti, ma per Alessio l’importante è un’altra cosa: “Voglio che le persone capiscano il valore del lavoro artigianale, che si ricordino del legame che abbiamo con la natura e con chi ci ha preceduto”.

Legno locale e tecniche antiche: il segreto della sostenibilità

Un altro esempio è quello di Cesare, un falegname di 52 anni che ha fatto della sostenibilità la sua missione. Nel suo laboratorio, situato a San Vito Romano, Cesare lavora esclusivamente con legno proveniente da foreste certificate e rinnovabili. Inoltre collabora con i boscaioli della zona per selezionare gli alberi che devono essere abbattuti per motivi di sicurezza o gestione forestale, evitando di contribuire alla deforestazione.

Cesare utilizza tecniche di lavorazione che ha appreso dal suo maestro ed ex datore di lavoro, un vecchio artigiano del paese che alla pensione ha deciso di cedere al suo allievo la precedenza per rilevare l’attività. “La maggior parte delle persone non si rende conto di quanto sia prezioso il legno che abbiamo vicino a noi”, spiega. “Le tecniche che uso non sono cambiate molto negli ultimi cento anni. La differenza sta nel modo in cui percepiamo il nostro lavoro: io voglio fare in modo che ogni pezzo sia unico e che abbia un impatto positivo sul territorio”. Cesare non produce in serie, ma crea solo su commissione, cercando di educare i suoi clienti al valore di un oggetto fatto con materiali proveniente da foreste rinnovabili e con tecniche rispettose dell’ambiente.

La resilienza degli artigiani

La storia di questi falegnami laziali, è una testimonianza della resilienza dell’artigianato tradizionale. In un mondo in cui tutto sembra essere diventato digitale, veloce e standardizzato, questi artigiani ci ricordano che c’è un altro modo di vivere e creare: un modo fatto di rispetto per la materia prima, di pazienza e di connessione con il passato. Le loro botteghe sono i baluardi di un sapere antico, che merita di essere valorizzato e trasmesso alle future generazioni.

Non è solo una questione di creare mobili o oggetti d’arredo. È la storia di un legame profondo con la propria terra, con le persone che ci hanno preceduto e con quelle che verranno. E forse è proprio questo che rende così prezioso il lavoro di questi falegnami: non si limitano a costruire oggetti, ma custodiscono e tramandano un pezzo della nostra storia comune, fatta di legno, mani callose e tanta passione.