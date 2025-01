Stracci, ora li mangi e sono pure buonissimi | A due passi da Roma la ricetta è SPAZIALE: metti da parte il bucato

Qui le pulizie di casa non c’entrano nulla, è la buona tavola il posto dove gli Stracci la fanno da padroni.

Solo la cucina è il vero regno in cui dar spazio alla creatività per preparare un piatto di irresistibili Stracci.

La ricetta racchiude tutti i sapori di Roma e dintorni, non puoi non farla provare ai tuoi ospiti.

Scopri come si prepara questa bontà tutta laziale e mettiti ai fornelli. Ti faranno tutti i complimenti.

Non serve essere chef né cuochi provetti se conosci i passaggi per realizzare i veri Stracci romani.

Stracci, il piatto che mette davvero d’accordo grandi e piccini

La cucina regionale laziale è davvero ricca di piatti gustosi e saporiti, in particolar modo nella tradizione gastronomica della regione spiccano i primi. Tra questi c’è un primo chiamato Stracci, la cui ricetta è nata ad Antrodoco, un comune della provincia di Rieti che fa parte della Comunità montana del Velino.

Il nome di questo piatto deriva dalla consistenza morbida e soffice e dalla particolare forma, che ricorda quella di uno straccio. Si tratta di una sorta di crespelle, realizzate con acqua, farina e uova e condite con il sugo di pomodoro, formaggio filante e basilico fresco. Per conoscere tutti gli ingredienti, le dosi, le quantità e i passaggi che servono a realizzare gli Stracci laziali, continua a leggere, poi allaccia il grembiule e mettiti all’opera. Stupirai tutti i tuoi ospiti e farai felici grandi e piccini sin dal primo morso!

La ricetta originale della pietanza più autentica del Lazio

Vediamo come si prepara questa ricetta risalente addirittura al 1300. Ecco i passaggi da eseguire per preparare in casa gli Stracci di Antrodoco. Per 10 stracci occorrono tre uova, quattro cucchiai di farina, un pizzico di sale e un bicchiere d’acqua. Il ragù richiede 250 grammi di carne macinata, 2 cucchiai di olio EVO, una presa di sale, 3 cucchiai di polpa di pomodoro. Per la salsa invece 200 grammi di polpa di pomodoro, una carota, un pizzico di sale, un cucchiaio di olio EVO, uno spicchio di cipolla, un pezzo di costa di sedano. Per il ripieno e la gratinatura 50 grammi di Parmigiano grattugiato, 50 grammi di burro e 100 grammi di mozzarella.

La prima cosa da fare è preparare gli stracci. Bisogna realizzare una pastella con farina, uova, acqua e sale. Bisogna mescolare fino a ottenere un composto omogeneo e poi lasciar riposare per un’ora. Intanto in una padella bisogna far sciogliere il burro e poi versare all’interno due cucchiai di pastella. Una volta che una crespella sarà cotta, la si può togliere dalla padella e la si può riporre su un piatto. Nel frattempo si deve preparare il ragù. Occorre scaldare l’olio in una padella capiente, e poi aggiungere la carne macinata e la salsa di pomodoro.

A questo punto si deve fare un sugo, soffriggendo carota, sedano, cipolla, olio, salsa di pomodoro e una presa di sale. La salsa va cotta per mezz’ora. Ora si deve stendere tutti gli stracci su un piano. Questi vanno conditi con Parmigiano grattugiato, due cucchiai di ragù, mozzarella tagliata a pezzetti. Ogni straccio va arrotolato su se stesso. Ora basta imburrare una teglia da forno, coprire la teglia con qualche cucchiaio di salsa e adagiare uno ad uno gli stracci l’uno vicino all’altro. Infine, bisogna aggiungere il sugo, il parmigiano e il burro. Basta far cuocere in forno a 180° per un quarto d’ora e il gioco è fatto.