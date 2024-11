Stracciatella alla romana, per Natale non deve mancare per nessun motivo | La prepari in 3 minuti: questa è la VERA ricetta

Con questa deliziosa ricetta la tua stracciatella alla romana conquisterà davvero tutti. Ti serviranno solo tre minuti!

Tra i piatti che non possono mancare a Natale, troviamo sicuramente l’amata stracciatella alla romana. Si tratta di un piatto di recupero del brodo che le famiglie romane preparavano durante le feste di Natale.

Il 26 dicembre, come da tradizione, veniva preparato dalle famiglie più ricche poiché il 25 avevano la possibilità di mangiare i Tortellini in brodo.

In caso contrario, si preparava già per il pranzo di Natale. La Stracciatella può essere definita come un uovo lavorato tipo impasto della frittata, che viene stracciato nel brodo caldissimo, ma non bollente.

Un piatto semplice ma davvero delizioso dove in ogni casa si apportano delle piccole variazioni come ad esempio lo spessore dei fiocchi d’uovo o le spezie utilizzate per insaporire.

La stracciatella alla romana, una tradizione che non può mancare

Alessandra Ruggeri, chef di Osteria della Trippa, un po’ trattoria un po’ osteria, Bib Gourmand per la Michelin, prepara i piatti della tradizione romana, comprese ricetta di casa. Questa ostessa moderna ha infatti spiegato come nella sua famiglia si usasse preparare una stracciatella finissima, ottenuta mescolando molto velocemente il composto d’uovo nel brodo.

Per insaporire a casa Ruggeri noce moscata, pepe bianco, limone grattugiato e ancora qualche goccia di limone prima di servire. «Portate la stracciatella alla romana a tavola in una bella zuppiera, quella della nonna per capirci», consiglia Alessandra.

Stracciatella alla romana, la ricetta

Come riporta lacucinaitaliana.it, preparare la stracciatella alla romana non è assolutamente difficile. Come prima cosa occorre procurarsi gli ingredienti giusti che sono:

1,3 Lt brodo di carne;

3 uova intere;

1 pizzico di sale;

1 pizzico di pepe bianco;

½ cucchiaino di noce moscata;

½ limone grattugiato;

120g di Grana Padano grattugiato.

Una volta preparati tutti gli ingredienti si passa al procedimento. Si inizia da un buon brodo di carne, quello che si prepara tipicamente nel periodo Natalizio quindi: con manzo, gallina o cappone, sedano, carota e cipolla steccata con chiodi di garofano. Quando il brodo è pronto bisogna lasciarlo riposare così che la parte più grassa di solidifichi e salga in alto e possiamo toglierla facilmente. Dopodiché si mette sul fuoco circa 1300 ml di brodo e lo lasciamo scaldare a fuoco medio. Nel frattempo, in una ciotola vanno sbattute le uova intere, sale, pepe bianco, noce moscata, il limone grattugiato e il formaggio. Successivamente si amalgama tutto bene e poi si versa il composto nel brodo caldo, ma attenzione non beve bollire in maniera forte. Si prosegue mescolando la minestra in maniera più o meno energica a seconda della consistenza desiderata per l’uovo. A questo punto si potranno aggiungere qualche goccia di succo di limone e il gioco è fatto: la stracciatella deve cuocere al massimo un paio di minuti. Servire caldo, in una zuppiera.