Strage Fidene, Palazzo Chigi: “Avvocatura Stato non ha mai chiesto non luogo a procedere per Campiti”

(Adnkronos) – "Relativamente al giudizio a carico di Claudio Campiti per l'omicidio di Fabiana De Angelis, Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi e Sabina Sperandio, l'Avvocato dello Stato non ha mai chiesto nell'udienza preliminare che non si procedesse a carico dell'imputato". Lo precisa Palazzo Chigi, tornando sulla strage che è costata la vita, tra gli altri, a un'amica della presidente del Consiglio. "La richiesta di estromissione come responsabili civili del ministero dell’Interno e del ministero della Difesa – precisa ancora Palazzo Chigi – non è stata accolta da parte del giudice, che quindi nel corso del giudizio accerterà pienamente i profili di responsabilità". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata