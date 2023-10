Strage Maine, trovato morto il killer di Lewinston: si è suicidato

(Adnkronos) – E' stato trovato morto suicida Robert Card, il riservista dell'esercito americano accusato di aver ucciso 18 persone e ferito altre 13 in una sala da bowling e in un ristorante a Lewiston, nel Maine. Il killer è stato trovato morto dopo una caccia all'uomo durata due giorni, si è sparato un colpo di pistola. Lo ha detto il commissario statale per la pubblica sicurezza Michael Sauschuck nel corso di una conferenza stampa. Una fonte della sicurezza Usa ha detto alla Cnn che il corpo di Card è stato trovato vicino a un centro di riciclaggio dal quale era stato recentemente licenziato. Il governatore del Maine Janet Mills ha detto di aver "tirato un sospiro di sollievo sapendo che Card non è più una minaccia per nessuno". —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata