Strisce blu, l’incubo delle multe è finito: ti serve solo questo requisito | Puoi parcheggiare senza spendere un euro

Addio multe per strisce blu, la soluzione era dietro l’angolo

Soprattutto nei centri cittadini, trovare parcheggio non è mai facile. I posti gratuiti, quindi quelli con le strisce bianche, sono pochissimi e finiscono subito, quindi la maggior parte dei turisti deve affidarsi alle strisce blu, a pagamento. Il prezzo dipende dalla zona, dal Comune di riferimento e da altri parametri.

Un altro tipo di parcheggio molto apprezzato è quello sotterraneo, amato soprattutto nei mesi dei temporali poiché protegge l’auto dall’eventuale grandine e perché offre sempre una molteplicità di posti. Dall’altro lato. però, c’è chi ha un po’ paura a mettere l’auto lì, soprattutto di sera.

Oggi parliamo delle strisce blu, da molti poco amate a causa della facilità con cui si prendono le multe, se si sfora anche solo di qualche minuto il tempo per cui si è pagato. La soluzione è arrivata, era dietro l’angolo: così avrai risolto il problema.

Addio multe strisce blu, è cambiato tutto

Parlando di Roma, la tariffa ordinaria per i parcheggi sulle strisce blu è di 1 euro all’ora. Questo però vale fuori dalle zone a traffico limitato: in queste, infatti, la tariffa oraria sale a 1,20 euro all’ora. Ci sono poi le tariffe agevolate: nel caso si faccia una sosta breve, quindi inferiore ai 15 minuti e si paghi solo con il parcometro, il prezzo scende a 0.20 euro per il quarto d’ora. Se invece si tiene l’auto in sosta sulle strisce blu per 8 ore continuative, la tariffa agevolata è di 4 euro. Infine, per il mese solare il costo è di 70 euro.

Ci sono però dei modi per ottenere l’esenzione dal pagamento delle strisce blu e quindi per poter parcheggiare anche qui in modo del tutto gratuito. Questa riguarda i residenti con il permesso e tutte le auto ibride o elettriche, oppure in car sharing.

Tariffe di prossimità e strisce bianche

Un altro ambito nel quale il parcheggio è gratuito, come abbiamo visto, è quello delle strisce bianche. A Roma, però, nei pressi degli ospedali e nelle zone tariffate della città dove gli unici ad essere esenti dai pagamenti sono i residenti con permesso, anche sulle strisce bianche c’è un limite: qui è gratis per tre ore e solo con un disco orario.

Infine c’è la tariffa d prossimità, valida anche per chi si reca al lavoro e per i residenti: in questo caso, se si parcheggia nell’ambito di alcune aree a strisce blu non residenziali, per la prima ora si paga 0.50 euro e idem per la seconda. Si paga poi 2 euro per 12 ore e 3 euro per 16 ore.