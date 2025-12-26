Strisce pedonali ignorate: l’inciviltà di troppi automobilisti italiani, e l’ennesima tragedia a Roma

Una mattina qualunque, un attraversamento pedonale e una vita spezzata in pochi istanti. Nel quartiere Parioli, a Roma, una donna di 86 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 93 di viale Parioli. I soccorsi si sono rivelati inutili. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia locale, impegnate nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica.

Incidente ai Parioli, 86enne muore investita sulle strisce: cosa è successo in viale Parioli

Secondo i primi riscontri raccolti, la vittima stava attraversando sulle strisce pedonali. Alla guida dell’auto c’era una donna di 70 anni che, stando alle informazioni disponibili, si è fermata subito per prestare aiuto. Un dettaglio importante sul piano umano, ma che non scioglie i nodi principali: velocità, condizioni di visibilità, eventuali distrazioni, spazi di frenata, posizione esatta dell’impatto.

Tutti elementi che, insieme alle testimonianze e alle verifiche tecniche, serviranno a definire responsabilità e cause.

Incidente ai Parioli, 86enne muore investita sulle strisce: il tema della precedenza negata

Episodi simili riportano al centro un problema che molti pedoni descrivono ogni giorno: l'attraversamento sulle strisce, anche quando è regolare, viene spesso vissuto come un momento ad alta incertezza. In diverse strade cittadine, non solo nelle aree centrali, capita che le auto arrivino veloci, con frenate all'ultimo secondo, oppure tirino dritto come se l'obbligo di dare precedenza fosse una regola "facoltativa".

È un comportamento che pesa soprattutto su anziani e persone fragili, per cui anche pochi secondi di esitazione possono diventare decisivi.

Incidente ai Parioli, 86enne muore investita sulle strisce: “non l’ho visto” non può bastare

Nelle cronache e nei racconti di chi cammina in città ricorre spesso una frase: "non l'ho visto". Talvolta viene affiancata da un'altra: "si è buttato". Al di là dei casi particolari, resta un punto fermo: chi guida ha il dovere di mantenere attenzione costante, adeguare la velocità e prevedere comportamenti normali e quindi attesi in prossimità di un attraversamento.

Dire “non l’ho visto” non è una spiegazione rassicurante, semmai segnala un problema di attenzione o di controllo del veicolo. A maggior ragione in un contesto urbano, dove un’auto può trasformarsi in un rischio enorme per chi si muove a piedi.

Incidente ai Parioli, 86enne muore investita sulle strisce: la distanza culturale con altre città europee

Molti viaggiatori notano che in diverse città del Nord Europa, appena un pedone si avvicina alle strisce, l’automobilista tende a rallentare prima, quasi in automatico. Non è un gesto eroico, è una consuetudine: meno clacson, meno accelerazioni, più rispetto della regola. A Roma, come in molte realtà italiane, questa abitudine appare ancora discontinua.

E quando la precedenza non viene riconosciuta, non si tratta solo di cortesia: è sicurezza concreta, fatta di pochi metri e di pochi secondi.

Incidente ai Parioli, 86enne muore investita sulle strisce: cosa può cambiare, oltre i rilievi

L’indagine sull’investimento di viale Parioli dovrà chiarire ogni passaggio e stabilire eventuali profili di responsabilità. Ma, oltre il singolo caso, resta la domanda che accompagna ogni tragedia stradale: cosa si può fare perché un attraversamento pedonale non sia un azzardo?

Controlli mirati, educazione stradale, segnaletica più evidente, illuminazione efficace, moderazione della velocità, dispositivi che inducono a rallentare: sono strumenti noti, già applicati in molte città con risultati visibili. ll punto è renderli continui e credibili, perché la regola delle strisce non può restare un principio scritto sull’asfalto: deve diventare un comportamento quotidiano, automatico, verificabile.