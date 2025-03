Studente morto a Perugia: Arresti domiciliari per un 18enne di Roma, accusato di istigazione al suicidio

Il 29 gennaio 2025, a Perugia, è stato trovato il corpo senza vita di un giovane studente universitario, un ragazzo di 19 anni, che frequentava il primo anno di Informatica. La tragedia ha scosso non solo la città umbra, ma l’intera comunità accademica. In seguito alle indagini condotte dalla Polizia di Stato, un diciottenne residente a Roma è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di istigazione o aiuto al suicidio.

La scoperta e le prime indagini

La scomparsa del giovane studente era stata denunciata dalla sorella il 24 gennaio 2025, anche lei iscritta all’Università di Perugia. Il ragazzo, originario di un’altra città, aveva lasciato l’ostello dove alloggiava, senza fornire alcuna comunicazione, sparendo nel nulla per alcuni giorni. La sua tragica fine è stata scoperta solo il 29 gennaio, quando il gestore di un appartamento in via del Prospetto, incapace di entrare in contatto con il ragazzo riguardo al pagamento dell’affitto, ha allertato le forze dell’ordine dopo aver appreso della sua scomparsa attraverso i social network.

Il cadavere è stato trovato in un monolocale ordinato, senza segni di ferite evidenti, ma con numerosi indizi che facevano presumere il gesto volontario. Tra gli oggetti rinvenuti, spiccavano diversi blister di oppiacei, un computer portatile, cinque telefoni cellulari e 46 schede SIM. La stanza e la sua disposizione hanno subito sollevato dubbi tra gli inquirenti: nessuna traccia di violenza, ma la presenza di numerosi dispositivi elettronici e la segretezza intorno alla vita privata del giovane suggerivano che ci fosse qualcosa di più dietro la sua morte.

Le indagini e il coinvolgimento di un interlocutore virtuale

L’indagine, che ha coinvolto la Squadra Mobile e il C.O.S.C. della Polizia Postale e delle Comunicazioni, ha rivelato una realtà inquietante. Dopo aver esaminato i dispositivi elettronici in uso al giovane, è emerso che la vittima aveva mantenuto contatti con numerosi interlocutori online, ma uno in particolare aveva avuto un’influenza decisiva su di lui. Questo interlocutore, che utilizzava diversi nickname, era stato un confidente del ragazzo, a cui aveva raccontato le sue difficoltà universitarie, le sue ansie e il pensiero di togliersi la vita.

Le indagini sui messaggi scambiati tra il giovane e il suo interlocutore hanno rivelato una serie di chat in cui il ragazzo chiedeva consigli su come compiere l’estremo gesto, ricevendo risposte che lo incitavano ad agire. L’indagato avrebbe rassicurato la vittima, suggerendogli che l’assunzione di oppiacei avrebbe reso il gesto meno doloroso, e avrebbe persino incoraggiato il giovane ad acquistare il farmaco tramite piattaforme online. Il ragazzo, seguendo le indicazioni, aveva acquistato il farmaco da un altro utente tramite Telegram, facendolo recapitare in un punto di ritiro.

Nella fase immediatamente precedente alla sua morte, il giovane si era trovato in una videochiamata con l’amico virtuale, durante la quale aveva espresso dubbi e paura nel compiere il gesto. Il ragazzo, però, fu nuovamente rassicurato e incoraggiato dall’interlocutore a procedere. Non appena il giovane informò il suo “amico” che aveva assunto il farmaco, questi non solo non allertò i soccorsi, ma si preoccupò esclusivamente di come evitare di essere identificato, dato il rischio che il cellulare potesse essere rinvenuto.

L’arresto e la misura cautelare

Dopo un’intensa attività investigativa, che ha incluso l’analisi delle conversazioni e il recupero di dati cruciali dai dispositivi informatici, la Polizia è riuscita ad individuare l’identità dell’interlocutore virtuale del ragazzo. Si trattava di un diciottenne, anch’esso molto giovane, che aveva recentemente compiuto la maggiore età, e che faceva parte di numerosi gruppi e canali social online. Le forze dell’ordine hanno accertato che il giovane aveva avuto un ruolo determinante nell’incitare il ragazzo al suicidio.

In seguito a questi sviluppi, il G.I.P. del Tribunale di Perugia ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato, ritenendo che vi fosse un alto rischio di reiterazione del reato e un concreto pericolo di inquinamento delle prove. Il giovane è stato sottoposto a perquisizione, e sono stati sequestrati tre cellulari, utilizzati dall’indagato per le comunicazioni con la vittima.

Le indagini non si sono però fermate qui. È stato infatti individuato anche un presunto fornitore di farmaci, anch’esso molto giovane, residente in un’altra regione. Nei suoi confronti è stato eseguito un decreto di perquisizione, che ha portato al sequestro di oltre 10.000 euro in contante e altri dispositivi elettronici.

Le implicazioni del caso

Questo caso solleva importanti questioni non solo legate alla responsabilità penale, ma anche al delicato tema della salute mentale e dell’impatto che le interazioni online possono avere sulla vita delle persone, soprattutto nei giovani. Le tecnologie moderne, sebbene abbiano aperto nuove possibilità di comunicazione e connessione, possono anche diventare strumenti pericolosi, soprattutto se utilizzati per fini dannosi.

L’indagine non solo ha portato all’identificazione di chi ha materialmente incitato il giovane al suicidio, ma ha anche messo in evidenza un fenomeno preoccupante: la facilità con cui certi gruppi e canali virtuali, spesso frequentati da giovanissimi, possano diventare veicoli di contenuti pericolosi e influire negativamente su chi si trova in uno stato di fragilità psicologica.

La vicenda, quindi, non è solo una tragica storia individuale, ma un monito su come la tecnologia, quando usata irresponsabilmente, possa avere effetti devastanti. L’indagine è destinata a proseguire, con la speranza che la giustizia possa fare chiarezza sulle motivazioni di un gesto estremo e che il caso possa servire da spunto per un dialogo più ampio sul rapporto tra giovani e internet.

