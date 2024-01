Studenti palestinesi in Italia: “Grazie Sudafrica” – Video

(Adnkronos) – "Abbiamo organizzato questa manifestazione per continuare a dire basta al genocidio che è in corso a Gaza ormai da 100 giorni e non solo. Perché quei 100 giorni vanno contestualizzati nella storia, quindi è una denuncia anche a 75 anni di occupazione. Appoggiamo inoltre l'iniziativa che ha preso il Sudafrica che ha portato per la prima volta nella storia Israele davanti al Tribunale di giustizia internazionale, dove speriamo che Israele venga finalmente processata e condannata per i crimini commessi contro l'umanità". Così Maya Issa, presidente movimento studenti palestinesi in Italia, in Largo Corrado Ricci a Roma dove è in corso la manifestazione pro Palestina. Tra le bandiere della Palestina e quelle della pace anche alcuni cartelli con l'immagine del presidente israeliano Benjamin Netanyahu dietro le sbarre e su scritto 'thank you South Africa' in cui si citano le parole di Nelson Mandela "Our freedom is incomplete without freedom of the palestinians". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata