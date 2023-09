Stupri Palermo e Caivano, violenze sulle donne in Italia finiscono sul New York Times

(Adnkronos) – Casi come gli stupri di Caivano e di Palermo hanno "evidenziato fratture culturali" in Italia. Lo scrive oggi il New York Times, in un lungo articolo su queste vicende "che hanno aperto un dibattito in Italia sulle sue aree abbandonate, gli atteggiamenti spesso sciovinisti verso le donne e sul pericoloso ruolo di amplificazione svolto dai social media". Questi casi "hanno anche evidenziato forti divisioni sulla persistenza del problema della violenza verso le donne e su come affrontarlo", nota ancora il quotidiano. Durante la sua visita a Caivano, certamente una prima per questa città, la premier Giorgia Meloni, si legge, ha sorvolato sulle questioni relative alle donne, "concentrandosi invece su un approccio legge e ordine". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata