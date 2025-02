Su delle ridenti colline laziali nasce il paese dei SIGNORI | La storia parla per loro: un posto che dona felicità eterna

Se vuoi ritrovare il buon umore recati nel Paese dei Signori. A due passi da Roma c’è la ricetta della felicità.

Tra le dolci colline del Lazio, c’è un paesino che merita di certo una visita.

I Monti Ausoni fanno da cornice a un borgo di straordinaria bellezza che va visto con i propri occhi almeno una volta nella vita.

Concediti il piacere di scoprire un angolo di paradiso autentico, lontano dal caos delle grandi città.

Ecco perché visitare il Paese dei Signori e dove si trova questo paradiso del Lazio.

Paese dei Signori, il borgo di straordinaria bellezza immerso nella cornice dei Monti Ausoni

Nella vallata dell’Amaseno, proprio nel cuore del Lazio, c’è un piccolo Comune di grande fascino. Il borgo di cui parliamo ha una storia molto antica e le prime tracce documentate di questo agglomerato urbano sono riportate nel Chronicon Fossae Novae in cui il comune appare con il borgo con il nome di Terno. Si tratta di un paesino medievale in cui sorge una bellissima chiesa, nota come chiesa di San Michele Arcangelo, distrutta da un incendio negli anni venti del novecento e ricostruita qualche anno dopo.

Scopri perché questo villaggio viene definito Paese dei Signori qual è il vero nome del luogo e dove si trova di preciso, ma soprattutto perché chiunque metta piede per la prima volta in questo Comune rimane letteralmente estasiato dalla visita.

L’affascinante Comune che conta appena 80 abitanti

Il Borgo di cui parliamo si trova è una frazione di Prossedi e durante gli anni ’50 a seguito di un brusco calo demografico è stato abbandonato. Adesso però sta tornando a essere popolato, conta appena 80 abitanti e sta diventando una di quelle attrazioni da apprezzare e assaporare prima che diventino mainstream. Questo bellissimo Comune fa parte della provincia di Latina e si trova a poco più di 11 Km da Prossedi. Il vero nome del borgo è Pisterzo.

Il nome Paese dei Signori è legato all’origine del Comune, voluta dai Signori di Ceccano che, come si legge sul sito web dedicato alle bellezze del Lazio www.lazionascosto.it, decisero di spostarono il centro sulla collina e di dare al borgo il nome di Pisterzo. Allora era il 1200 ma il villaggio conserva ancora adesso il suo fascino autentico. Il centro storico, con il Palazzo del Capitano, il Palazzo Gabrielli che ha la forma di un castello, ammaliano qualsiasi visitatore. Anche la Chiesa di Santa Maria del Ponte merita di certo una visita.