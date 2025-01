Su una costa rocciosa nei pressi di un fiume sorge il paesino delle GROTTE | Si tratta di un paradiso a poca distanza dalla Capitale

Scopri il Paesino delle Grotte e lasciati incantare dalla sua bellezza e dalla sua unicità. Resterai senza parole.

Questa location eccezionale si trova a due passi dalla capitale d’Italia: scopri dove dirigerti per una gita fuori porta da non dimenticare.

Qui potrai immergerti a pieno nell’atmosfera rilassante della natura, circondato da grotte e corsi d’acqua.

Ecco dove si trova il Paesino delle Grotte e perché è così apprezzato da escursionisti, amanti della storia e del verde.

Tra cibo buono, edifici risalenti al XVI secolo e i primi insediamenti dell’età del bronzo, visitare il Paesino delle Grotte è una vera emozione.

Paesino delle Grotte, il luogo d’incanto a due passi da Roma

Il Lazio è pieno di borghi splendidi, con paesaggi da cartolina, piatti irresistibili e attrazioni turistiche. Alcuni però rappresentano una tappa obbligata di qualsiasi escursione nei dintorni della capitale. Esiste un borgo in particolare, che rappresenta da tempo una meta imperdibile per chi ama le gite fuori porta nel cuore del Lazio.

Il piccolo Comune di cui parliamo viene anche sfruttato per la vicinanza con la meravigliosa città di Rieti e dei Monti della Laga. Qui tra antiche casa in pietra e stradine acciottolate, il tempo sembra essersi fermato. Scopri dove si trova questa autentica perla tutta italiana e quanto dista dalla città eterna.

La gemma del Lazio in cui scoprire e riscoprire la bellezza della natura

Il borgo di cui parliamo conta poco più di 2000 abitanti e il suo nome deriva dalla parola latina Pesculum, che vuol dire luogo alto e ripido. Il Comune infatti, si sviluppa su una roccia che sovrasta il fiume Salto. Il nome da cercare sulle mappe per raggiungere questo piccolo paradiso laziale è Pescorocchiano. Si trova in provincia di Rieti, a 104 da Roma. Dunque chi parte dalla capitale può raggiungere questa perla del Lazio in circa un’ora e mezza d’auto.

Qui è possibile ammirare gli scorci dei maestosi Monti Carsolani, la verdeggiante Catena del Velino e, soprattutto, fare un’escursione alle Grotte di Val de’ Varri, un complesso di cavità sia fossili presenti nella zona di Monte Sant’Angelo, che rappresentano il primo insediamento riconosciuto della media Età del bronzo. Si tratta di un prezioso tesoro sia dal punto di vista naturalistico che storico. Inoltre, uno dei siti di maggiore interesse del Paesino delle Grotte è il Palazzo Baronale Baldinotti con la Chiesa di San Nicola, voluta, come leggiamo sul sito www.caminonaturaledeiparchi.it, nel XVI secolo dal marchese Baldinotti.