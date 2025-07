Subiaco Capitale Italiana del Libro 2025, apre il programma degli eventi il cantautore romano Briga

L’arrivo di Briga a Subiaco

Subiaco si prepara a una stagione culturale straordinaria in quanto designata Capitale Italiana del Libro 2025. Il prossimo 27 luglio sarà il cantautore romano Briga, al secolo Mattia Bellegrandi, a dare il via agli eventi. Presso il cinema teatro Narzio, Briga presenterà i suoi libri: "Non odiare me" e "Novocaina – una storia d'amore e di autocombustione", scritti rispettivamente nel 2016 e nel 2017. A seguire, in piazza della Resistenza, terrà un concerto gratuito.

Un legame speciale con Subiaco

Il cantante esprime un forte legame con la città e la considera un patrimonio di cultura e spiritualità unico. "Sono molto felice di partecipare ad una rassegna così prestigiosa", ha dichiarato. L'evento sarà per lui ancora più speciale grazie alla presenza del padre Fabrizio Bellegrandi, che presenterà un proprio libro di poesie.

L’eredità culturale e i fondi disponibili

L'organizzazione della manifestazione è stata affidata alla Fondazione "Fondamenta", recentemente riabilitata dopo alcuni contrattempi nella gestione iniziale degli eventi. Il comune di Subiaco ha destinato 700 mila euro per sostenere le attività culturali previste fino al dicembre del 2025, provenienti dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio.

Un evento atteso da tempo

Lo scorso 6 luglio, al teatro Narzio, è stato presentato ufficialmente il programma degli eventi alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Nonostante alcuni ritardi dovuti a problemi straordinari riscontrati all'inizio dell'anno, ora tutto è pronto per partire. L'evento si preannuncia come un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di musica e letteratura.

© Riproduzione riservata