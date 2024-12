Subiaco è Capitale italiana del libro 2025: la proclamazione

Subiaco, in provincia di Roma, è stata proclamata Capitale italiana del libro 2025. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso di una conferenza stampa al suo Ministero.

“È veramente con profonda emozione e commozione che Subiaco oggi gioisce per il riconoscimento di capitale italiana del libro“, ha dichiarato il sindaco di Subiaco, Domenico Petrini, dopo la proclamazione del comune da lui amministrato come Capitale italiana del libro 2025.

“Subiaco conserva nel suo patrimonio un legame stretto con il libro e questo grazie all’opera nei monasteri benedettini, la prima tipografia italiana“, ha aggiunto il sindaco. “Subiaco si farà trovare all’altezza, il progetto è ambizioso e ci riempie di felicità e orgoglio”, ha continuato, sottolineando “essere Capitale italiana del libro nell’anno giubilare”, un “riconoscimento anche più importante che ci carica di responsabilità“.

Subiaco ha vinto su una concorrenza di tutto rispetto come: Grottaferrata (RM); Ischia (NA); Macchiagodena (IS); Mistretta (ME); Sorrento (NA); tutte arrivate in finale.