Succede di tutto al Sinigaglia, Castellanos una sentenza: Como 1-5 Lazio

La Lazio arriva a Como con il chiaro intento di conquistare i 3 punti e scavalcare la Juventus, reduce dal pareggio contro il Parma. Con i comaschi che non vincono dalla fine di settembre, Marco Baroni ha deciso di adottare una formazione rimaneggiata rispetto a quella della vittoria sul Genoa, con Zaccagni ancora fuori per gli strascichi influenzali. Da segnalare anche l’assenza di Nicolò Rovella per la Lazio.

Primo Tempo

La partita tra Lazio e Como comincia con entrambe le squadre che cercano di imporsi, ma il vero momento di svolta arriva al minuto 26. Dopo una sospetta azione in area del Como, l’arbitro Luca Pairetto decide di rivedere l’episodio al VAR. La revisione conferma un fallo di mano e, al 27′, viene assegnato un rigore alla Lazio.

Taty Castellanos si incarica della battuta e, nonostante il tocco di Emil Audero, il tiro angolato del giocatore della Lazio si insacca nel sette di destra, portando il punteggio sull’1-0.

La Lazio approfitta del momento positivo e, al 31′, trova il raddoppio. Nuno Tavares, dopo una mischia in area, riesce a servire Pedro che, con un preciso tiro senza esitazioni, spedisce il pallone nel sette di sinistra, siglando il 2-0 per la Lazio.

Con il Como in difficoltà, l’arbitro inizia a estrarre cartellini gialli per contenere l’intensità del gioco. Al 36′, Taty Castellanos della Lazio viene ammonito per un intervento troppo deciso. Poco dopo, al 45′, anche Matias Vecino finisce sul taccuino dell’arbitro, seguito al 45+2′ da Matthias Braunoder del Como, ammonito per un’infrazione regolamentare.

Al 45+3′, l’arbitro fischia la fine del primo tempo. Le squadre rientrano negli spogliatoi con la Lazio in vantaggio per 2-0, avendo dominato la prima frazione grazie a un gioco efficace e a un Como che non è riuscito a creare pericoli concreti.

Secondo Tempo

Il secondo tempo inizia con la Lazio in vantaggio e decisa a consolidare il risultato, mentre il Como cerca di riorganizzarsi con un cambio, mandando in campo Lucas Da Cunha al posto di Alieu Fadera. Anche la Lazio apporta un cambiamento, inserendo Boulaye Dia per Tijjani Noslin.

Al 54′, il Como riapre temporaneamente la partita: Luca Mazzitelli si avventa su un rimbalzo e riesce a inventare una rovesciata fantastica che si infila all’incrocio dei pali, portando il punteggio sul 2-1. Tuttavia, poco dopo, la partita prende una piega difficile per il Como. Al 62′, Matthias Braunoder viene espulso per somma di ammonizioni, lasciando i padroni di casa in dieci uomini.

Al 65′, anche la Lazio subisce un’espulsione: Nuno Tavares, già ammonito, riceve un secondo cartellino giallo e deve abbandonare il campo, riequilibrando la situazione numerica. I biancocelesti, però, non rallentano e al 72′ allungano ulteriormente il vantaggio: Patric svetta in area e di testa firma il 3-1 per la Lazio.

Pochi minuti dopo, la Lazio decide di operare altre sostituzioni: Gustav Isaksen lascia il campo per Luca Pellegrini al 66′, mentre Adam Marusic e Pedro vengono sostituiti da Samuel Gigot e Loum Tchaouna all’80’. Il Como tenta una reazione, ma il tiro di Yannik Engelhardt termina fuori.

Al minuto 81, la Lazio mette a segno il quarto gol con Taty Castellanos, che riceve un assist perfetto da Boulaye Dia e deposita la palla in rete con un tiro rasoterra, portando il risultato sul 4-1. Il Como prova a rendersi pericoloso all’82’ con Alberto Cerri, il cui tiro al volo termina di poco a lato.

Negli ultimi minuti, la Lazio continua ad attaccare e all’87’ Manuel Lazzari subentra a Patric. Lazzari non perde tempo e al 90+6′ fornisce un assist a Loum Tchaouna, che segna centralmente il gol del 5-1, chiudendo definitivamente la partita.

L’arbitro decreta la fine del match con il triplice fischio al 906′. La Lazio si impone con un netto 5-1, ottenendo una vittoria convincente contro un Como che ha lottato fino all’ultimo, nonostante le difficoltà.

Pagelle

Provedel – 6

Marusic – 6

Patric – 6

Gila – 6,5

Nuno Tavares – 6

Guendouzi – 6

Vecino – 6

Isaksen – 6

Pedro – 7

Noslin – 5,5

Castellanos – 7,5

Subentrati

Dia – 6,5

Tchaouna – 6

Gigot – 6

Pellegrini – 6

Lazzari – 6

*Foto: profilo X S.S. Lazio