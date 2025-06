Südtirol Jazzfestival Alto Adige 2025: la musica che scala le vette, da Bolzano ai rifugi alpini

C’è un momento, salendo lungo i sentieri che si arrampicano tra le malghe sopra Bolzano, in cui il passo rallenta. Non solo per la fatica. È il suono di un sax che rimbalza tra le rocce a fermare il tempo. È qui che il Südtirol Jazzfestival Alto Adige mostra la sua natura più autentica: un evento che non si accontenta di palchi, ma li reinventa. Ogni luogo diventa occasione di ascolto, ogni vetta un anfiteatro naturale.

Dal 27 giugno al 6 luglio 2025 il programma del Jazz Festival 2025

In questa 43ª edizione, il Festival continua a esplorare la relazione tra musica e paesaggio, spingendosi ancora una volta oltre le convenzioni. Non esistono linee guida predefinite, se non quella della sorpresa continua. Il jazz qui non è un genere, è un'attitudine.

Bolzano e oltre: il territorio diventa spartito

Da Bolzano fino ai masi più remoti, dalle fabbriche dismesse ai rifugi alpini, il Festival attraversa tutto l'Alto Adige trasformando ogni tappa in un'esperienza immersiva. Non è un modo di dire. Perché qui i concerti non si "ascoltano" soltanto: si vivono, spesso dopo ore di cammino, tra escursioni guidate, degustazioni e incontri informali con i musicisti.

Ed è proprio questo approccio, radicalmente territoriale, a distinguere il Südtirol Jazzfestival da molte altre rassegne musicali europee. Non si tratta solo di suonare in luoghi inusuali. Si tratta di costruire narrazioni sonore che abbiano senso proprio perché legate al contesto. Un concerto in un castagneto non è lo stesso se spostato in un auditorium. Un’improvvisazione sulle rive dell’Isarco ha qualcosa di irripetibile che va oltre la musica.

Nuovi suoni per nuove geografie

Il cartellone 2025, come sempre curato con attenzione maniacale dalla direzione artistica, conferma la vocazione internazionale del Festival. Ma più ancora, rivela un'urgenza di esplorazione. I nomi noti della scena jazz europea condividono lo spazio con formazioni emergenti, ensemble sperimentali e progetti site-specific concepiti ad hoc per questa edizione.

L’obiettivo dichiarato è quello di cercare — e magari trovare — ciò che ancora manca nel panorama sonoro contemporaneo. Per questo la programmazione punta su artisti che mettono in discussione i confini del jazz, ibridandolo con elettronica, folk nordico, musica contemporanea, ambient. E per questo, spesso, le performance in Alto Adige sono debutti assoluti, pensati per non essere replicati altrove.

Il pubblico e i luoghi

Non è un evento da spettatori distratti. Il Südtirol Jazzfestival chiama in causa il pubblico in modo diretto. Serve curiosità, apertura e voglia di lasciarsi sorprendere. Non solo da ciò che si ascolta, ma anche da dove lo si ascolta: sotto un portico medievale di Chiusa, all’interno di una cantina vinicola a Termeno, nel cortile di un maso sopra Bressanone, in una centrale idroelettrica riconvertita in sala da concerto.

La comunità, in senso ampio, è parte integrante della riuscita del Festival. Strutture ricettive, produttori locali, enti culturali e semplici abitanti collaborano da anni alla buona riuscita di un evento che non "invade" il territorio, ma lo abita con rispetto, contribuendo a renderlo ancora più vivo.

Non solo musica: l’avventura di scoprire l’Alto Adige

Ogni concerto è anche un’occasione per scoprire sapori, paesaggi e storie. La musica si accompagna a degustazioni di vini naturali, passeggiate guidate con botanici e storici locali, momenti di confronto tra artisti e pubblico. Il tutto in un’atmosfera che favorisce l’incontro, più che la performance in sé.

E questo dialogo continuo tra musica, cultura e natura è forse la chiave del successo duraturo di un festival che, pur restando di nicchia, ha costruito negli anni una rete internazionale di appassionati e addetti ai lavori.

Perché esserci

Partecipare al Südtirol Jazzfestival Alto Adige non è solo assistere a una serie di concerti. È entrare in un processo. Un laboratorio aperto dove la musica si costruisce passo dopo passo, tra sentieri e borghi, con la lentezza e l’attenzione che richiede ogni cosa ben fatta.

Dal 27 giugno al 6 luglio 2025, non sarà sufficiente guardare il programma. Bisognerà viverlo. Anche con gli scarponi ai piedi, orecchie pronte e mente libera da aspettative.

© Riproduzione riservata