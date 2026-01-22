Suicidio Paolo Mendico: preside della scuola sospesa tre giorni dopo le ispezioni del Ministero

La sanzione disciplinare di tre giorni inflitta a Gina Antonetti, dirigente dell’Itis “Pacinotti” di Fondi (istituto frequentato da Paolo Mendico in una sede distaccata), segna il primo esito concreto sul versante amministrativo dopo la morte del 14enne di Santi Cosma e Damiano, avvenuta alla vigilia del primo giorno di scuola, a settembre. L’atto arriva mentre la magistratura prosegue gli accertamenti penali per istigazione al suicidio e, proprio per questo, riapre un nodo che va oltre il singolo provvedimento: quale equilibrio deve tenere lo Stato quando interviene su una tragedia che ha generato allarme sociale, domande di verità e bisogno di tutela?

Preside sospesa nel caso Paolo Mendico: il provvedimento e il contesto

La sospensione di tre giorni è maturata a seguito del procedimento avviato dopo l'invio di ispettori ministeriali, disposti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. La notizia è stata diffusa dalla Flc Cgil, che ha però contestato la sanzione e, soprattutto, la correttezza del percorso seguito: secondo il sindacato, la contestazione sarebbe stata avviata prima ancora dell'avvio dell'indagine ispettiva, con un esito già orientato a individuare un responsabile.

Sul piano formale, la misura è circoscritta: tre giorni, non un commissariamento, non una rimozione. Sul piano sostanziale, però, pesa come un segnale politico-amministrativo, perché arriva mentre l’istruttoria penale è ancora aperta e mentre, nel dibattito pubblico, il rischio di sovrapporre piani diversi — responsabilità disciplinare, eventuale responsabilità penale, valutazioni educative e organizzative — resta alto.

Preside sospesa e accuse di “caccia al colpevole”: la linea della Flc Cgil

La posizione della Flc Cgil, affidata anche alle parole di Roberta Fanfarillo (responsabile nazionale dirigenti scolastici), mette a fuoco un timore preciso: che l’amministrazione centrale abbia cercato un colpevole “a ogni costo”, per dare una risposta immediata a un’onda emotiva e mediatica.

È un punto che intercetta un tema ricorrente nella gestione delle crisi pubbliche: la necessità di agire in tempi rapidi, mostrando attenzione e capacità di intervento, contro il dovere di rispettare procedure, garanzie e tempi di accertamento. In casi con minori coinvolti, la pressione aumenta: famiglie, scuole, territorio chiedono protezione e chiarezza; istituzioni temono che l’inerzia venga letta come indifferenza. Ma la rapidità, se non sorretta da solidità istruttoria, rischia di diventare fragilità istituzionale.

I diari di Paolo Mendico e la pista del disagio scolastico: elementi da maneggiare con cautela

Mentre si definisce la cornice disciplinare, continuano a emergere dettagli sul vissuto del ragazzo. Secondo ricostruzioni giornalistiche, la famiglia ha affidato l'interpretazione dei diari a Marisa Aloia, psicologa e grafologa forense: dalle pagine emergerebbe il ritratto di un adolescente sensibile, segnato da episodi vissuti come umiliazioni scolastiche e da una percezione di disparità, anche rispetto all'accesso a sostegni extrascolastici.

Si tratta di elementi delicati, che non equivalgono a prove di responsabilità e che, per definizione, richiedono riscontri. Ma indicano un punto di attenzione che la scuola pubblica, oggi, non può archiviare: il legame fra disagio emotivo, condizioni economiche della famiglia e strumenti di supporto disponibili. Se un ragazzo percepisce che il recupero dipende da risorse private (ripetizioni, doposcuola), l’istituzione deve interrogarsi su come garantire pari opportunità senza creare esposizione o vergogna.

Preside sospesa e scuola sotto pressione: cosa succede adesso

A breve termine, la sospensione non chiude nulla: apre. Perché obbliga tutti gli attori a chiarire la linea di confine fra ciò che l'amministrazione può e deve contestare in sede disciplinare (organizzazione, procedure, segnalazioni, vigilanza, protocolli) e ciò che compete alla magistratura (eventuali condotte penalmente rilevanti, nessi causali, responsabilità individuali).

A medio termine, la vicenda rimette al centro una domanda che riguarda anche Lazio e istituzioni locali: quanto sono forti, davvero, i presìdi pubblici per intercettare fragilità adolescenziali? Sportelli psicologici, referenti antibullismo, reti con servizi sociali e Asl, formazione docenti: tutto esiste, ma non sempre funziona allo stesso modo, non sempre è accessibile, non sempre è percepito come “sicuro” dagli studenti.

Il caso Paolo Mendico, con il suo carico di dolore e interrogativi, chiede sobrietà, rigore e responsabilità condivisa. La sanzione amministrativa è un atto; la verità, e la prevenzione, restano un percorso.