Suicidio Paolo Mendico, sospensione alla dirigente del Pacinotti: la famiglia chiede verità

Il primo provvedimento amministrativo arriva mesi dopo la morte di Paolo Mendico, 14 anni, avvenuta l’11 settembre 2025: tre giorni di sospensione dal servizio per la dirigente scolastica dell’Itis “Antonio Pacinotti” di Fondi, al termine del procedimento seguito dagli ispettori del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per la famiglia, però, non è una risposta: è solo un segnale tardivo e, soprattutto, insufficiente rispetto al dolore che non passa e alle domande rimaste senza una versione definitiva dei fatti.

Caso Paolo Mendico e sanzione del Ministero: che cosa significa davvero

La sospensione di tre giorni disposta nei confronti della dirigente si colloca sul piano disciplinare-amministrativo: valuta condotte, omissioni, scelte organizzative e rispetto delle procedure interne, senza sostituirsi all'accertamento penale. In altre parole, non è un "verdetto" su responsabilità individuali in senso giudiziario, ma un atto che fotografa criticità emerse durante l'ispezione ministeriale e tenta di attribuire un livello di responsabilità a chi aveva compiti di guida e vigilanza sull'istituto.

Nel dibattito pubblico, questa distinzione rischia di perdersi, perché la percezione sociale è diversa: se un ragazzino muore e la scuola viene ispezionata, ci si aspetta una risposta netta, comprensibile, proporzionata. È qui che si innesta la frattura: ciò che l'amministrazione può fare con i suoi strumenti non coincide sempre con ciò che, sul piano umano e civile, le famiglie ritengono "giusto".

I genitori: “Paolo aveva chiesto aiuto, ci sono messaggi e verbali”

Simonetta e Giuseppe, madre e padre di Paolo, parlano da mesi di un disagio crescente, legato soprattutto all'ambiente scolastico e a dinamiche conflittuali in classe. Sostengono che la scuola fosse informata e che esistano elementi documentali — chat, verbali, riscontri raccolti dagli inquirenti — capaci di dimostrare segnalazioni e richieste d'intervento. La loro posizione è netta: non accettano che si dica "non sapevamo", e rivendicano di poter ricostruire passaggi, date, interlocuzioni.

Un altro tassello indicato dalla famiglia riguarda i quaderni e gli scritti scolastici di Paolo, affidati a una psicologa grafologa per una lettura forense del contenuto: pagine che, nella loro interpretazione, darebbero sostanza al racconto di un malessere non episodico, con frasi e appunti che descrivono confusione, fatica, isolamento.

Sindacati e scuola: difesa della dirigente, critiche alla “ricerca del colpevole”

Sul fronte sindacale, il caso è diventato anche una questione di metodo e garanzie. Da un lato c’è chi sostiene che la dirigente non fosse a conoscenza in modo puntuale dei problemi del ragazzo e che non si possa trasformare ogni episodio in una responsabilità “in capo” alla figura apicale; dall’altro, le critiche puntano sul rischio opposto: ridurre l’intera vicenda a una caccia al responsabile da esibire, mentre l’indagine penale prosegue con tempi e regole proprie. La Flc Cgil, per esempio, ha contestato l’impostazione del Ministero e il senso dell’operazione disciplinare in una fase in cui la magistratura sta ancora accertando eventuali reati.

In questo scontro si riflette una tensione più ampia: la scuola come presidio educativo e sociale, chiamata a proteggere i minori, e il timore — legittimo — di attribuire colpe senza processo. Ma c’è anche un dato che nessuno può aggirare: se emergono segnali di aggressività, esclusione o umiliazione, la risposta non può essere lasciata alla buona volontà del singolo docente.

Lazio, tutela dei minori e protocolli: la lezione che la politica non può ignorare

Il dramma di Paolo interroga le istituzioni del territorio: Ufficio scolastico, amministrazioni locali, servizi sociali, Asl, rete dei consultori, sportelli di ascolto psicologico, percorsi di prevenzione sul bullismo. La scuola non è un’isola: funziona se intorno esiste una filiera rapida di segnalazione e presa in carico, con ruoli chiari e tempi certi.

L’ispezione ministeriale, stando a quanto ricostruito dalla stampa, avrebbe evidenziato carenze di valutazione e un approccio difensivo nella narrazione interna dei fatti, proprio mentre i verbali e le segnalazioni dei genitori offrirebbero un quadro più articolato delle dinamiche di classe. Se così fosse, il punto politico diventa inevitabile: la trasparenza non è un optional, perché ogni omissione allunga i tempi della verità e consuma fiducia nelle istituzioni.

Chi governa — a Roma, nel Lazio, in Italia — non può limitarsi al commento. Servono risorse, formazione obbligatoria, procedure uniformi, sportelli realmente accessibili, strumenti per intervenire quando un ragazzo “si spegne” e lo fa davanti a tutti. Se tu o qualcuno che conosci ha bisogno di chiedere aiuto, in Italia esiste Telefono Amico Italia (02 2327 2327, tutti i giorni 9-24). In emergenza chiama il 112.