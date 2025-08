SuperApericena sulla Terrazza Vista Lago: l’evento estivo imperdibile di Casa Vissani sabato 9 agosto

Sabato 9 agosto 2025, a partire dalle ore 20, la splendida terrazza vista lago di Casa Vissani, a Baschi (loc. Cannitello, Strada Statale 448, km 6.600), ospita un evento unico: il Super‑Apericena dell’estate, perfetto connubio tra tapas gourmet, portate succulente, vini e musica. La serata è ufficialmente promossa dal ristorante di Gianfranco Vissani, noto per questa location panoramica e la proposta innovativa estiva denominata L’Aperì, che va dal 12 giugno al 27 settembre 2025, ogni sera da mercoledì a sabato tra le 19:30 e le 21:30. Tuttavia, la data del 9 agosto è una serata a sé stante, con menu speciale, confermata attraverso i canali social ufficiali con messaggio che annuncia “ancora posti disponibili per la SuperApericena di sabato 9 agosto”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Menù ricco e sorprendente: tapas, portate, dessert

La proposta gastronomica della serata è pensata per creare uno storytelling culinario in tappe, come descritto in invito ufficiale. Si parte con tapas di apertura:

Salmone con fragole e Franciacorta su riso soffiato;

Frittatina al tartufo e aglio nero alla ghiotta;

Pollo fritto al passion fruit;

Hamburg di vitella con salsa barbecue e Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi.

Segue un passaggio verso portate principali:

Cappelletto ripieno di pappa al pomodoro, salsa di Matico e basilico;

Stecca di vitella con purea di patate al tabacco;

Il dessert contemporaneo chiude il pasto:

Bombe fritte alla crema;

Caffè Illy;

Selezione di vini in abbinamento (due tipologie incluse).

Il tutto è accompagnato da un DJ set, che renderà la serata viva e coinvolgente, ideale per saltare in compagnia.

Atmosfera e location: comfort e panorama sul lago di Corbara

La terrazza di Casa Vissani gode di una vista sul lago di Corbara e sul paesaggio umbro, perfetta per il tramonto che precede l’apericena. L’allestimento – con tavoli, sgabelli, poltroncine, dondoli – è pensato per far sentire gli ospiti a proprio agio e valorizzare il contatto con l’estate e il paesaggio lacustre, secondo le indicazioni dell’evento stesso.

Casa Vissani è una struttura conosciuta per l’eleganza raffinata, combinata a un servizio accogliente; moderna, con terrazza, giardino, bar e ristorante gourmet con spazi meno formali. Le recensioni degli ospiti sottolineano l’incanto dell’aperitivo al tramonto, direttamente sulla terrazza fronte lago, considerando la cornice “caratteristica e rilassante”.

Come prenotare: prezzo, posti e condizioni

Il prezzo è di € 80 a persona, e include due calici di vino in abbinamento; cocktail Baladin ed extra sono esclusi. Poiché i posti sono limitati e l'evento è su prenotazione obbligatoria, è fondamentale riservare con anticipo. L'annuncio ufficiale su Instagram parla chiaramente di disponibilità ridotte per la serata del 9 agosto.

Perché partecipare

Evento gastronomico esclusivo, con menu creativo che fonde tapas, piatti principali e dessert elaborati.

Location evocativa e scenografica, con vista lago, tramonto e comfort suggeriti dai dettagli di arredo.

Atmosfera festiva e conviviale, grazie al DJ set e alla selezione musicale per accompagnare la serata.

Rigoroso della qualità Vissani, ambiente raffinato e guida esperta di un ristorante celebre, presente nelle guide gastronomiche come Michelin.

Formula "tutto compreso", che semplifica la gestione dell'esperienza conviviale con vini inclusi, salvo extra.

Un’estate da vivere a Casa Vissani

Il 9 agosto 2025, dalle ore 20 in poi, la terrazza vista lago di Casa Vissani diventa teatro di un'esperienza unica: tapas gourmet, portate di carne e pesce, dessert incisivi firmati Illy, vini selezionati e musica dal vivo per una serata d'estate da vivere in compagnia. Posti limitati, prenotazione obbligatoria e atmosfera esclusiva fanno del Super‑Apericena un modello di successo estivo, perfetto per chi cerca qualità, eleganza e divertimento nel cuore dell'Umbria. Un'occasione che — confermata da fonti ufficiali e canali social del ristorante — merita di essere assaporata con il gusto, la sicurezza e lo spettacolo che solo Vissani sa offrire.

