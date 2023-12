Superbonus, addio 110% ma non per tutti: cosa succede

(Adnkronos) – Addio superbonus. Dal 2024 l'agevolazione fiscale che consente a chi ristruttura una casa di avere un credito d'imposta del 110% sarà archiviata (ma non per tutti), per lasciare il posto a uno sconto del 70%. Per un altro anno, il 2025, ci sarà ancora il bonus ma ulteriormente decurtato al 65% e poi si chiuderà il capitolo. La misura, introdotta in piena pandemia, a fine novembre pesava sulle casse dello Stato per 96 miliardi di euro e stima che entro la fine dell'anno si aggiungeranno altri 20 miliardi circa. Il vecchio 110% però non scompare del tutto, resterà per le abitazioni che sono state danneggiate dai terremoti. Il nuovo strumento – lo sconto del 70% – che andrà a sostituire il superbonus potrà essere utilizzato solo dai condomini. Mentre i proprietari di villette dovranno completare i lavori entro la fine dell'anno se li hanno avviati entro il 30 settembre 2022, con un avanzamento almeno del 30%, o se hanno avviato i lavori nel 2023, e rientrano nei criteri del quoziente familiare. Il vecchio 110% però non scompare del tutto, resterà per le abitazioni che sono state danneggiate dai terremoti. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

