Superbonus, tempi stretti per Milleproroghe: spiragli in legge di bilancio

(Adnkronos) – Sarebbe tardi per inserire una sorta di rimodulazione sul Superbonus nel decreto Milleproroghe di fine anno. I tecnici devono infatti chiudere la rendicontazione prima del 31 dicembre. Lo spazio di manovra, quindi, si restringe e forse l'unica strada sarebbe intervenire sulla legge di bilancio con l'opzione del Sal straordinario. Questo inoltre consentirebbe di incidere sul 2024. Sono le riflessioni di alcune fonti parlamentari raccolte da Adnkronos a Palazzo Madama. Il problema sarebbe più una questione di principio, riferiscono ancora, che non tecnica: ci sarebbe ancora il margine per un emendamento dei relatori che richiederebbe poco tempo. Se andasse in porto un ultimo atto di persuasione e si arrivasse a una quadra tecnico-politica, la norma potrebbe arrivare in Commissione Bilancio del Senato anche domani, più probabilmente in serata. Le dichiarazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti di ieri ad Atreju sono state interpretate da alcuni ambienti politici come un'apertura. In ogni caso, se il Superbonus non dovesse arrivare in legge di bilancio, anche un'eventuale soluzione nel Milleproproghe potrebbe soddisfare le parti interessate.

