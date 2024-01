Supercoppa, il logo della Regione Lazio sulle maglie dei biancocelesti

(Adnkronos) – Si scaldano i motori per la Supercoppa italiana 2024 che si disputerà, nel formato delle final four, a Riad, in Arabia Saudita, dal 18 al 22 gennaio. I biancocelesti giocheranno in semifinale venerdì contro l'Inter, all'indomani dell'altra sfida che vedrà in campo il Napoli e la Fiorentina. Per l'evento i giocatori della Lazio indosseranno la maglia ufficiale sulla quale apparirà il brand visitlazio.com ,il portale di promozione del territorio regionale. Proprio in occasione di questo importante appuntamento è stata infatti rinnovata la partnership tra la Regione Lazio e il club biancoceleste. Una iniziativa che, secondo il consigliere regionale Mario Luciano Crea (Lista Rocca), presidente della commissione Sport e Turismo, si colloca come una importante opportunità per il ritorno di immagine della Regione in ambito turistico. "Il mondo del calcio da sempre rappresenta uno strumento comunicativo e di marketing territoriale di grande impatto sociale e di ritorno economico – spiega all'Adnkronos – Basti pensare alle centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo che assisteranno alla final four di Supercoppa italiana, in programma a Riad dal 18 al 22 gennaio, che accosteranno le magliette dei giocatori della Lazio con i luoghi più simbolici della nostra Regione, grazie al portale del turismo regionale. Bene ha fatto il presidente Rocca a cogliere questa opportunità". L'evento sportivo, infatti, sarà trasmesso oltre che in Italia (diretta Mediaset su Canale 5) e nell'Area Mena (Middle East and North Africa), in oltre 180 Paesi, dai principali broadcaster internazionali. La promozione del territorio regionale non solo attraverso il logo stampato sulle maglie, ma anche con video che coinvolgono i calciatori biancocelesti (saranno diffusi sui social della S.S. Lazio), è stata resa possibile grazie a uno stanziamento di 300mila euro da parte della Regione. "Questa è un’iniziativa importante ma sono sicuro che non sarà l’unica – sottolinea Crea – E in questo senso la sensibilità sportiva dell’assessore al Bilancio della Regione Lazio è una garanzia. Non è la prima volta, infatti, che Giancarlo Righini fa leva sullo sport per finalità non solo economiche ma anche sociali. Aggiungo, peraltro, l’ottimo lavoro che è stato fatto, mettendo a disposizione delle risorse per i prossimi importanti appuntamenti che si svolgeranno nella nostra regione". Del resto, "ogni evento sportivo rappresenta un ritorno sul piano turistico e di promozione del territorio. Penso ai prossimi Europei di atletica leggera, alla Maratona, al Sei Nazioni di Rugby, al Rally di Roma Capitale". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

